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金髮OL詭異失蹤恐成腐屍！ 女議員提「男人宵禁」　禁止6點後外出

▲▼英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方已發現一具遺體，正在確認身分當中。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

▲英國女子在返家夜路離奇失蹤，警方目前正在確認遺體身分。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

記者張寧倢／編譯

來自英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方目前已發現人體遺骸，但仍需要一段時間確認身分。這起失蹤案引起英國社會關於女性安全的議論，許多女性在網路上分享了自身經歷，更有女性議員揚言提出一項法律修正案，要求實施針對性宵禁，禁止男人們在晚間6時以後上街。

根據《福斯新聞》報導，英國綠黨的左翼女性議員、男爵夫人瓊斯（Jenny Jones）當地時間10日於上議院表示，將把握任何機會提出修正案，設立男性宵禁政策，禁止男人在晚間6時以後走在街頭，「我認為這會讓女性更安全，各種歧視也會減少。」瓊斯後來在臉書發文解釋，「當警察告訴女性晚上不要單獨外出時，我徹底顛覆了這個想法。」

英國1980年代驚世駭俗的「約克郡開膛手」薩特克利夫（Peter Sutcliffe）犯下連環殺人案，警方的因應對策竟是呼籲女性入夜後不要出門，而當時也有女性發起運動，要求設立「男性禁區」，此次瓊斯提出的「男性宵禁」概念正是與此相呼應。

▲▼英國約克郡一名女子艾芙拉德（Sarah Everard）於3日晚間失蹤，警方已發現一具遺體，正在確認身分當中。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

▲艾芙拉德是一名33歲的行銷經理，於3日晚間被監視器拍到步行返家，之後就再也不見人影。（圖／翻攝自倫敦警察廳）

據倫敦警察局說法，33歲的艾芙拉德3日晚間9時從友人位於倫敦南部的公寓步行離開後，卻在半路人間蒸發，最後一次現蹤是在克拉珀姆區（Clapham），而警方10日已於肯特郡（Kent）一處廢棄休閒中心附近的林地中，找到人體遺骸，但還需要一段時間確認屍體身分。

艾芙拉德的失蹤案引發英國境內關於女性安全的議題討論，許多女性出面分享自身經歷，例如，身兼記者與作家的古德費蘿（Mollie Goodfellow）就發文稱，她曾在回家路上被男性要過電話，「太好了！現在我得繞道而行，以免他知道我的住處。」也有女性表示，她們會與友人傳訊息、分享手機位置，當覺得自己被人跟蹤時，還會選擇其他路線返家。

▲▼英國綠黨的左翼女性議員、男爵夫人瓊斯（Jenny Jones）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國綠黨的女性議員瓊斯（Jenny Jones）提出禁止男人6點以後上街的宵禁想法後，收到許多歧視女性的言論。（圖／達志影像／美聯社）

臉書上也有人發起「重拾街道」（Reclaim these streets）的活動，將於13日晚間6時在倫敦街頭舉行守夜祈禱，組織守夜活動的部分女性表示，她們已經厭倦了「害怕走在街上」。瓊斯近日發文表示，自從發表男性宵禁言論以來，「我收到了大量歧視女性的電子郵件與推文，這正證明了我關於男性問題的觀點。」

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