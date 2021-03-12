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爽中17.6億元！男為「泰迪熊」1秒撞死人妻　死者夫：永不原諒他

▲▼泰迪熊,熊玩偶,teddy bear。（圖／示意圖／達志影像）

▲男子的幸運人生竟然因為一隻泰迪熊改變。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國男子麥特(Matt Topham)2012年買彩券中大獎，贏得英鎊4,500萬元（約台幣17.6億元）改變人生，沒想到人生勝利組的日子沒有持續太久，2019年開車時為了撿兒子的泰迪熊，只是分心了一下意外撞死人妻格雷拉爾(Jane Reglar)，突然的意外又再次改寫他的命運。

31歲的麥特因為贏得歐洲百萬富翁樂透(EuroMillions)成為億萬富翁，沒想到卻樂極生悲，如今因為車禍死亡事件被告上法庭。75歲女子格雷拉爾2019年12月25日，與77歲丈夫羅德尼(Rodney)駕車在林肯郡北卡克林頓(North Cockerington)街上時，突然被迎面而來的麥特撞上，導致她在事故中身亡，丈夫身受重傷但是倖存了下來。

▲▼ 英國31歲男子托普漢2012年幸運成為最年輕歐洲百萬彩券頭獎得主，這一晚急轉直下。（圖／達志影像／newscom）

▲男子2012年成為億萬富翁。（圖／達志影像／newscom）

麥特在法庭上表示，當時他開車去探望妻子凱西(Cassey)父母，回程時因為2歲兒子把泰迪熊掉到地上瘋狂大叫，讓他一時分心、視線只是離開道路「1秒鐘」，就發生無法挽回的慘案，「我無法解釋我有多後悔，自己的行為對死者家屬所造成的嚴重結果我深感抱歉，我將永遠懷抱著罪惡感而活」。

檢察官認為，麥特不應該在開車時分心撿泰迪熊，他應該先把車停好再撿。死者丈夫羅德尼則表示，他將會永遠深愛死去的妻子，「我的生活永遠被改變了，我很肯定，駕駛的人生也因此改變，我會試著不對他懷抱惡意，但我永遠都不會原諒他對我和家人所做的一切」。

法院最後依危險駕駛行為，判處麥特16周有期徒刑與緩刑2年，並且吊銷他的駕駛執照1年，接下來的3個月，他得配戴電子追蹤器，嚴格遵守每天晚上7時到早上7時不得外出的宵禁規定。

►聽Podcast掌握美選及國際局勢

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