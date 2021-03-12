露奶也要偷！女賊狂奔偷包裹「上空激彈」影片曝　屋主看傻眼

▲ 女賊偷竊過程中，胸部完全攤在鏡頭前。

記者陳宛貞／綜合外電報導

現代人熱愛網購，宅配包裹遭竊的問題卻層出不窮。美國德州休士頓日前發生一起荒謬的包裹失竊案，一名女賊完全不顧自己上衣滑落，狂奔到受害者家門口抓起包裹時，雙乳已經完全坦露在外，過程完整被這家人門口的監視器記錄下來，引發網友熱議。

短短幾秒的偷竊過程中，留著一頭長髮的女賊先是將車子停在車道上，接著下車狂奔到這棟民宅門廊。她出現在畫面上時，身上穿著的細肩帶背心已經整件滑落，胸部直接彈到鏡頭前。她一度伸出左手拉住衣服，用右手抓起地上的包裹後便不顧胸前洶湧，轉身狂奔上車，逃離現場。

影片中可聽見，這家人在女子跑到門口時，曾從屋內敲打大門，試圖嚇跑她，未料衣服滑落也不能阻止她偷竊的決心，令他們相當震驚，不過女賊的臉部已清楚被監視器拍下。

當地警官羅森（Alan Rosen）說明，「我們已經鎖定一些嫌疑人，清楚捕捉到車子和小偷的容貌。許多人都使用網路購物並將包裹宅配到家，而非出門購物，包裹小偷的確也越來越多了。」

據當地媒體《KHOU 11》報導，被女子偷走的物品是屋主在諾德斯特龍百貨公司訂購的一件裙子。該報記者分享這段影片時則寫道，「包裹小偷通常會為了戰利品不顧一切。以這個女人來說，上衣掉了也不能阻止她，而且過程全都被錄下來了。」

►聽Podcast掌握國際局勢

►護髮界神級地位！摩洛哥優油兩罐下殺929元