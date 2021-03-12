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打AZ新冠疫苗「無法行走」！25歲健康男痛到恍惚　醫：與疫苗無關

▲▼南韓一名男子接種AZ疫苗後，四肢無力、腳踝發痛，甚至無打行走。（圖／路透社）

▲南韓一名男子接種AZ疫苗後，四肢無力、腳踝發痛，甚至無打行走。（示意圖，非本人／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓從2月26、27日起分別開放民眾接種阿斯利康（AZ）、輝瑞新冠疫苗，然而至今卻傳出15起死亡案例與其他引起重症的副作用！一名民眾日前在青瓦台請願網站發起連署，痛訴20多歲的堂弟在接種AZ疫苗後，除了發燒、嘔吐外，竟四肢無力、腳踝發痛，甚至嚴重時導致無法行走。然而醫療人員卻表示，該男的症狀與疫苗無關，歸咎於男子本身的椎間盤突出。

根據韓媒《朝鮮日報》，該名民眾8日發起連署，懷疑堂弟在接種新冠疫苗後所出現的嚴重副作用，皆與疫苗本身有關，質疑一旦副作用無法被證明與疫苗有關，根本無法向政府申請賠償。

他表示，堂弟年齡約介於25、6歲，本身並沒有慢性疾病，在接種前1個月接受健康檢查時也未發現異狀，因其本身在醫療院所工作，所以被納入AZ疫苗的接種對象，於4日中午12時在其所工作的醫院接種，不料從當晚至隔日凌晨，卻出現10多次嘔吐與發燒症狀，送往附近醫院急診室治療，5日送進加護病房。

該名男子隨後精神恍惚、意識微弱，且出現70至80%的嚴重肌肉痠痛與損傷，當時家屬懷疑是免疫系統出問題，而當時院方表示，以醫療角度來看，研判是腦部或脊椎出現症狀，建議接受腦脊液檢查後等待施行類固醇、免疫球蛋白G治療。

▲▼南韓民眾向青瓦台發起連署，質疑政府對疫苗副作用者的賠償制度。（圖／翻攝自青瓦台官網）

▲南韓民眾向青瓦台發起連署，質疑政府對疫苗副作用者的賠償制度。（圖／翻攝自青瓦台官網）

不料，院方6日在進行影像分析後，竟然改口稱男子的症狀與疫苗無關，認為男子原本就有類似症狀，還建議可於8日辦理出院手續。直到7日上午轉入一般病房後，家屬才可見到該名男子，然而男子隨後卻又出現反覆的嘔吐、發燒，雖看似一度好轉，不過卻腿部無力、無法行走，8日上午腳踝感到疼痛，在接受各種檢查後，院方才改口與椎間盤突出有關。

該名民眾心痛表示，堂弟直到上個月接受健康檢查，當時並未發現、診斷出脊椎或腰間盤突出等症狀。截至目前為止，該則連署共有1萬7253人響應。

根據統計，截至12日0時為止，共有54萬6277人接種新冠疫苗，其中接種AZ疫苗者為52萬6414人、輝瑞疫苗者為1萬9863人。另外，共累計通報7648起施打疫苗後出現副作用等異常反應，佔總體接種比率為1.4%，其中AZ疫苗為7567例（佔總體98.9%）、輝瑞疫苗則僅為81例（1.1%）。

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