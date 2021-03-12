下體遭狗攻擊！男「嘿咻2女」都不舉　醫一看嘆：廢了

▲狗狗突然變得凶狠，下一秒襲擊男子的下體。（圖／取自免費圖庫Pxfuel）

實習記者高琳景／綜合報導

南非一名男子平常和鄰居的狗相處融洽，還時常拿剩飯餵牠，不過日前這隻狗卻性情大變，襲擊了男子的下體，當下男子覺得是小傷因此無特別處理，沒想到幾天後和女友恩愛時，才發現自己「硬不起來」，最後被醫生告知是「創傷後壓力症候群」，而這情況最慘可能會持續好幾年。

綜合外媒報導，42歲的Nduduzo Simelane平常都會將剩下的飯菜，拿去餵食鄰居飼養的狗。不料，日前當他手拿食物從超商出來時，原本溫和的狗狗突然變得兇殘，甚至襲擊了他的下體，最後用石頭才將狗狗成功擊退，而Nduduzo回家後發現傷口並不大，甚至上廁所時也無大礙，於是只用了消毒劑來清洗。

怎料，過沒幾天女友來找他想恩愛時，Nduduzo卻發現自己「硬不起來」，甚至懷疑和女友之間出了問題，於是找了另一名女子恩愛，沒想到還是發生了不舉的狀況，情急之下才趕緊找了醫生求助。

▲男子和女友愛愛時發現自己竟然不舉。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

醫生指出，「Nduduzo可能是患有創傷後壓力症候群，而這樣的情況可能會持續數個月甚至數年。因為創傷的記憶會伴隨著強烈的情緒和身體反應，只能透過心理治療才能慢慢緩解。」Nduduzo的女友表示，將陪著他走過這段療程，不過女友也無奈地說，「我們變得像兄弟姊妹，什麼親密動作都不做。」

狗主人盧卡斯（Lucas Mdunge）則表示，「對於Nduduzo發生不舉的事感到非常抱歉，若有什麼能夠幫助他的，也會全權負責。」