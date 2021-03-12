瑞典王室又染疫！王儲維多利亞公主夫婦確診新冠肺炎

▲瑞典王儲維多利亞公主和丈夫丹尼爾親王確診新冠肺炎。（圖／路透）



實習記者周依儒／綜合報導

瑞典王室又染疫！瑞典王室日前發布新聞稿表示，王位第一順位繼承人的維多利亞公主（Princess Victoria）和丈夫丹尼爾親王（Prince Daniel）雙雙確診新冠肺炎，不過兩人僅有輕微症狀，因此目前正居家隔離中，確切確診原因也正調查中。兩人今天也並未出席在卓寧霍姆宮教堂（Drottningholms slottskyrka）舉行的新冠肺炎死亡者追思禮拜活動。

根據《路透》報導，瑞典王室表示，維多利亞公主夫婦的症狀輕微，且兩人也表示狀態良好，因此僅在家進行居家隔離，目前王室也在釐清感染原因及途徑。

報導指出，維多利亞公主的弟弟菲利普王子和妻子蘇菲亞王妃（Princess Sofia）在今日則代表王室出席新冠肺炎死亡者的追思會，不過兩人曾在去年11月確診新冠肺炎，因此維多利亞公主夫婦並非王室確診第一人。

據了解，瑞典國王卡爾十六世．古斯塔夫（King Carl XVI Gustaf）在今年1月已完成新冠肺炎疫苗接種，且瑞典國王在去年4月時也曾向全國人民發表演講，希望民眾與醫護齊心抗疫，更曾在今年2月面臨第2波傳染高峰時，主動宣布取消冬季滑雪旅行。