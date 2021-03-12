爸媽想帶孩子一起走！　12歲小女兒被打傷中槍...逃到鄰居家求救

▲離婚夫妻與大女兒被發現死於槍傷。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國亞利桑那州一對離婚夫妻竟然想帶著2名女兒一起離開人世，18歲大女兒身亡後，12歲小女兒不願意就這樣跟著死去，帶傷逃到鄰居家報案，最後順利救了自己性命，送醫發現她手臂有槍傷、頭部則有腦震盪現象，目前已在醫院接受手術。

事件8日晚間8時發生在梅薩市(Mesa)，12歲女童安德莉亞(Andrea Sanchez)帶著槍傷逃到鄰居家求救，警方前往現場發現，51歲男子桑切斯(Ruben Sanchez)與49歲前妻圭拉(Ana Guerra)陳屍在1樓，18歲女兒艾美(Amy Sanchez)的遺體則在2樓被發現，3人身上都有槍傷。

鄰居表示，他們當時看到安德莉亞身上流血嚇了一跳，「我們趕緊讓她坐下來，因為她流了很多血，然後我們就聽到槍聲，便把她帶到屋內，立刻打電話報警」。

警官喬治(Brandi George)表示，事件似乎是一起不幸的謀殺自殺案，唯一的倖存者安德莉亞手腕上有槍傷，頭部有腦震盪現象，目前已經動完手術，但她完全不記得發生了什麼事，警方無法確定案發時到底是誰開槍，案件仍在調查中。

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