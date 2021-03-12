男中頭獎17.6億　人生卻因泰迪熊變了調！回頭下秒撞死人妻

▲托普漢2012年幸運成為最年輕歐洲百萬彩券頭獎得主。（圖／達志影像／newscom，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

英國31歲男子托普漢2012年幸運成為最年輕歐洲百萬彩券頭獎得主，僅僅花費3英鎊（約新台幣120元）就抱回4500萬英鎊（約新台幣17.6億元）。只不過，他的人生並未就此一帆風順，在2019年聖誕節這天，他駕車轉頭尋找兒子的泰迪熊玩具時，視線離開前方路面3秒鐘，隨即撞上對向車輛，造成75歲婦人死亡，從此官司纏身。

綜合BBC等外媒報導，托普漢（Matthew Topham）2012年與妻子凱西（Cassey）中了4500萬英鎊大獎後，購買私人直升機及多輛高級車，也買下價值120萬英鎊的豪宅，過上多年富有的生活。豈料，這一切都在2019年變了調。

2019年聖誕節這天，托普漢與凱西拜訪完岳父岳母後駕車離去，但2歲兒子在車上不斷尖叫哭鬧，他只好回頭試著尋找孩子的泰迪熊，視線移開前方路面3秒鐘。只不過，他就這樣迎面撞上對向來車，導致車上75歲婦死亡、78歲翁重傷。

此案於本月8日開庭，檢方認定，托普漢當時應該靠邊停車後，再幫孩子尋找玩具，而不是邊開車邊做這件事。如今他承認因駕駛疏忽導致死亡，被判處入獄16週，緩刑2年，禁駕1年，未來3個月必須戴電子追蹤器及遵守宵禁措施。

死者丈夫坦言，這場意外毀了他的餘生，「無論發生什麼事情，都無法讓我的妻子回到身邊……我對他（托普漢）並無惡意，但我永遠不會原諒他對我和我家人所做的事。」

聽Podcast掌握國際局勢

護髮界神級地位！摩洛哥優油兩罐下殺929元