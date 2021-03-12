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韓「投共」鮮肉選手恐奧運夢碎！他點出關鍵原因　曾因性騷遭禁賽

▲▼林孝俊（圖／達志影像）

▲來自南韓的林孝俊選擇入籍中國，傳準備再戰2022北京冬奧。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

來自南韓的短道競速滑冰選手林孝俊（임효준）曾在2018平昌冬奧等賽事為南韓摘下多面金牌、銅牌，一度是國內知名且具代表性的選手，卻因涉嫌脫褲性騷隊友遭到禁賽1年，日前傳出其為了出戰2022北京冬奧而選擇歸化中國籍。不過有韓媒分析，由於林孝俊歸化的時間過短，因此出戰北京冬奧的「夢想」恐怕最終將宣告落空。

根據韓媒《SBS》獨家報導，大韓體育會某名關係人士在與記者的電話中分析，今年25歲的林孝俊，由於最後一次代表原國家（南韓）參加國際體育賽事的時間是2019年3月10日，由於距離2022年2月4至20日的北京冬奧未滿3年，因此只要南韓奧委會提出異議，林孝俊恐怕不得披上「五星旗」代表中國參賽。

他指出，受到《奧林匹克憲章》第41條第2項規定，當某名選手決定將參賽國籍由A改成B，則其被允許代表B國出賽的時間，是其在代表原出賽國A國的最後一場國際賽事往後計算3年。

林孝俊最後代表南韓出賽的時間為2019年3月10日，由保加利亞在首都索菲亞舉辦的世界短道競速滑冰錦標賽，當時林在男子1000公尺奪得金牌，榮登4冠王寶座，則其依奧運憲章規定被禁止代表中國出賽的時間，為2022年3月10日之前，然而北京冬奧於該年2月20日結束，具解禁前還剩將近1個月。

▲▼來自南韓的短道競速滑冰選手林孝俊，傳已悄悄入籍中國。（圖／達志影像）

▲若南韓反對，則林孝俊出戰北京冬奧恐面臨夢碎。（圖／達志影像）

不過事情也有例外，若南韓奧委會並未因林孝俊代表中國出賽而向國際提出異議，則在中國奧委會與南韓奧委會雙方協調好的情況下，林孝俊可以被允許代表中國出賽。

然而，對於南韓而言，「林孝俊事件」簡直就是難以解決的燙手山芋！報導分析，若南韓當局向國際提出異議，禁止林孝俊代表中國出賽，則恐怕得為日後更加惡化的中韓關係鋪路；不過若就此向中國放水，則形同於替自己增加具威脅性的競爭對手，等同於在體育競賽上向中國敞開城門。

►南韓鮮肉滑冰選手「歸化中國」！性騷脫褲遭禁賽　網友罵：別回來

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