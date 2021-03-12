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奧地利護士「接種AZ疫苗」後血栓亡　歐10國暫緩施打…歐盟急澄清

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

▲歐洲至少有10個國家暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

歐洲至少有10個國家暫停使用阿斯特捷利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗，主因是多名患者出現嚴重血栓問題，甚至有1名奧地利護理師在接種後數日死於「嚴重凝血問題」，義大利也有2名男性在接種後過世。歐洲藥品管理局11日也緊急表示，目前正在調查疫苗與血栓的關係，「目前沒有跡象顯示是接種造成這些情況。」

奧地利目前已停用部分批次的AZ疫苗，主因是下奧地利省（Lower Austria province）茨韋特爾市（Zwettl）有兩名護理師在接種AZ疫苗後，疑似出現嚴重副作用。據了解，其中一名49歲的護理師在注射10天後，出現嚴重凝血功能障礙，轉送維也納綜合醫院重症病房後，仍在入院僅1天就過世。

另一名35歲的護理師則出現肺栓塞，但目前正在逐漸康復中。奧地利聯邦衛生保健安全辦公室（BASG）日前表示，血栓不是已知或是典型的疫苗副作用，目前也還沒有證據表明這與接種疫苗有直接關係，但出於預防關係，還是選擇暫停使用部分批次的AZ疫苗。

▲▼新冠疫苗,AstraZeneca。（圖／路透）

▲歐盟藥品管理局表示接種AZ疫苗仍是利大於弊。（圖／路透）

義大利拿坡里（Napoli）一名62歲教師曼蒂爾（Annamaria Mantile）在2月27日接種完疫苗，結果在短短3天後過世，當時家人認為和疫苗有關，所以交由法醫進行驗屍，最後釐清死亡主因為「絞痛性疝氣」，過世前出現的嘔吐、腹痛症狀都是腸道阻塞的症狀，專家認為和疫苗無直接關係。

另外在西西里（Sicily）有2名男子接種後過世，其中一名死者是現年43歲的軍人帕特諾（Stefano Paternò），他在去世前一天剛接種了AZ疫苗，衛生當局已經下令暫停接種同一批AZ疫苗，並調查兩者之間的關聯；羅馬尼亞也跟進暫時停用與義大利同一批有疑慮的疫苗，但其他仍會繼續使用。

歐盟藥品管理局（EMA）表示，歐洲已接種的500萬人中，有30例血栓事件，「目前沒有跡象表明是接種疫苗後出現者些症狀，且這些症狀並沒有被列為疫苗副作用。」EMA提到，以現階段來說，接種AZ疫苗的好處還是大於其風險，「在持續調查血栓事件案例的同時，還是可以繼續施打這支疫苗。」

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