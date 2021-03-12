美國務卿、防長月中啟程！首站出訪日韓「2+2會談」　青瓦台召NSC

▲美國務卿布林肯(左)、國防長奧斯丁(右)將於3月中旬出訪日韓。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）將於本月17、18日結束日本訪問行程後，緊接著進行2天1夜的訪韓行程，強調修復與同盟之間的關係，為總統拜登就任後首站海外出訪行程。對此，南韓青瓦台昨（11）日召開國家安全保障會議（NSC），討論韓美之間在韓半導（朝鮮半島）政策上的合作方案。

根據《韓聯社》報導，青瓦台國家安保室長徐薰（서훈）於11日召開常任委員會會議，其中18日將迎來5年首度的美國與南韓「外交、國防」雙長會談（2+2），兩國計畫就此會議深化雙方之間的溝通，並且讓拜登政府儘早確立對北韓（朝鮮）戰略與政策。

青瓦台與會官員表示，隨著近日南韓與美國雙方談妥軍費分攤方案，確定南韓所負擔軍費將調漲13.9%，此次兩國間的協定，可望成為拜登上任後再次鞏固美韓同盟的契機。

▲南韓青瓦台國家安保室長徐薰11日召開NSC會議。（圖／CFP）

報導指出，美國國務卿、國防部長計畫將於17日起結束日本行程後，在南韓進行3天2夜、或是2天1夜的行程，除與南韓外交、國防部長進行「2+2會談」，不排除還將拜謁南韓蓊統文在寅，針對北韓核武問題進行情報與意見交換。

據悉，美國國務院當地時間10日發佈新聞稿表示，國務卿布林肯將於15日起先後出訪日本東京、南韓首爾，其中16至17日與日本外務大臣茂木敏充、防衛大臣岸信夫進行美日安保協議會（2+2），17至18日出席南韓外交部長鄭義溶、國防部長徐旭主持的2+2會談，18日回到美阿拉斯加州安克雷奇，與中國外交部長王毅進行會談。

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