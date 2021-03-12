患者接種AZ疫苗「出現血栓」　丹麥、挪威、冰島暫時停用！

▲丹麥、挪威及冰島宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗。（圖／路透）



文／中央社

丹麥、挪威及冰島今天宣布暫時停用阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗，因為部分2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者接種這支疫苗後出現血栓，引發各界擔憂。

丹麥衛生當局發表聲明表示，在採取這項措施前曾有報導指出，AZ疫苗接種患者中出現嚴重血栓病例。但衛生當局也謹慎補述說，這支疫苗及血栓間的關聯目前尚無定論。

奧地利8日宣布，已暫停使用一批AZ疫苗，因為國內1名49歲護士在接受抗疫注射後數日死於「嚴重凝血問題」。

另4個歐洲國家也已暫停使用這批AZ疫苗，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛和盧森堡。這批疫苗已運至17個歐洲國家，一共100萬劑。

歐盟藥品管理局（EMA）表示，截至3月9日，歐洲經濟區（European Economic Area）接種疫苗的逾300萬人中，已通報22起血栓病例。

西班牙衛生部長德瑞亞絲（Carolina Darias）今天指出，境內尚未記錄到任何AZ疫苗相關血栓病例，將繼續施打這支疫苗。

德瑞亞絲說，她已獲通知，奧地利最近施打這支疫苗的民眾中出現血栓病例，但她也說，「迄今這支疫苗及血栓事件間的因果關係尚未確立」，歐盟藥品管理局正在評估情況。

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