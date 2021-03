他捕獲「3公斤大魚」豪氣請全村　吃完一秒掉地獄：百萬美金沒了

▲男子捕獲大魚。(圖/翻攝自推特)

奈及利亞一名男子近期捕獲一條3公尺大魚,興奮的他立刻將其煮成菜餚宴請全村。當照片被分享到網路後,男子這才知道自己抓到的魚竟然價值高達千萬,然而已經變成腹中食物,令他扼腕不已。

綜合外電報導,該名男子8日上午在安多尼(Andoni)地區,捕獲一條嘴巴又尖又長的大魚,需要好幾個人一起才能搬動。由於第一次抓到這麼大的魚,男子又驚喜又興奮,於是決定辦一場宴會,將大魚做成美味菜餚,分給全村的人一起享用,還拍照留念。

照片上傳網路後引發熱議,這時有網友指出,其實男子捕到的是一條大西洋藍槍魚(The Atlantic blue marlin),屬於次級保育類動物,因肉質含有高脂肪,所以有很高的商業價值。

過去曾有美國人在釣魚比賽中捕到一條,最後拿到了多達260萬美元(約新台幣7300萬元),雖然這筆錢也包含了獎金,魚的實際價格並沒有那麼高昂,但至少也值近百萬美元。

消息傳出後,網友紛紛笑該名男子錯過暴富機會,「如果他知道這條大魚值這麼多錢,他們肯定不會吃掉」、「這些村民也太有趣了」。

A Nigerian man captured a Blue Marlin Fish worth $2.6 million. Him and his village people ate it. pic.twitter.com/awcJ3TlZRF