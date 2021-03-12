泰國總理被追問！下秒突向記者臉部「噴酒精」　轉身離開全場看傻

▲泰國總理突然向記者噴酒精。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

泰國總理巴育（Prayuth Chan-ocha）在9日的記者會上被追問棘手的問題，不料此時他突然拿起消毒酒精，瞄準第一排的記者臉部近距離噴灑，突如其來的舉動引發熱議。

綜合外電報導，巴育政府有3名部長在2014年期間，曾參與反政府示威，上周以暴動罪被判監。在9日的記者會上，巴育被問到後補內閣部長名單時情緒失控，沒有戴上口罩的他，竟然拿起桌上的消毒酒精，一手向記者噴灑、一手拿着口罩掩蓋自己口鼻。

當天，巴育還被拍到向同一批記者發言，表情看起來越來越煩躁，接著再次向記者噴灑消毒酒精，之後離開。巴育離譜的行徑傳出後引發熱議。

實際上，這並非巴育首次「攻擊」記者，他還曾擰記者耳朵、向攝影團隊丟香蕉皮等。其中在2018年1月8日，巴育曾拿出自己的1比1的人型紙牌，然後對記者說「你們想問任何關於政治或衝突的事，問它吧」，隨即轉身離去。