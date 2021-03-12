媳婦的誘惑！辣妻在客廳脫到剩性感戰袍　公公嚇到逃跑

▲人妻想製造驚喜卻得來超尷尬結局。（影／翻攝自Tiktok／@theblondebrewer）



記者崔子柔／綜合報導

國外女網友克萊頓（Maggie Clayton）近日準備了一套新的性感戰袍，她換上後在客廳等待，並架好攝影機想拍下老公的反應，沒想到進門的竟是公公，讓場面相當尷尬。

克萊頓9日在Tiktok上PO出影片，她說自己已經很多年沒有穿內衣了，這次準備了一件性感戰袍，想看看老公會有什麼反應，她換好後又披上一件桃紅色浴袍，並架好攝影機在客廳等待。

▲▼公公看見她穿性感內衣的模樣。（圖／翻攝自Tiktok／@theblondebrewer）



克萊頓聽見開門的聲音，就將浴袍脫下，沒想到走進門的是公公，讓2人都嚇了一跳，公公更在連喊2次「Oh!shit」後急忙逃跑，克萊頓則說「不知道你要回家」。

克萊頓表示，她覺得超級尷尬，想問網友該如何修補這件事。影片目前已累積超過270萬人按讚，3萬多則留言，引起廣大討論。