如何思考決定你投資盈損　理財成功得先克服「這個」

▲分析投資時隱藏的心理動機，可以幫助自己找出理財時容易掉入的迷思。（示意圖／取自Pixabay）

記者蒲世芸／綜合報導

投資決策時，不少狀況會讓我們很挫折，像是為何每次買股票，買了就開始跌，賣了卻又開始漲？或者明明已經沒有把雞蛋放在同個籃子但卻還是賠錢？讓你不禁納悶，到底哪裡出了問題。行為金融學在現在社會中時常被拿出來討論，而所謂「行為金融學」其實就是金融學+心理學的一個總和。在《為何賣掉就漲，買了就跌？：行為金融學教你避開人性弱點，擴大投資效益，實現財富自由！》裡透過分析行為背後所隱藏的心理動機剖析你在投資時，為什麼總是會犯一樣的錯誤和問題，幫助你找出自己投資理財時容易掉入的迷思。

文／陸蓉《為何賣掉就漲，買了就跌？：行為金融學教你避開人性弱點，擴大投資效益，實現財富自由！》

決策非理性

►獲利和虧損時的風險偏好：牛市賺不到頂，熊市一虧到底

股市有牛市也有熊市。在牛市的時候，資產價格普遍上漲，股民通常處於獲利狀態，但是很多股民在牛市裡都賺不到頂，兩三個漲停板後就落袋為安了。而在熊市的時候，資產價格普遍下跌，股民很有可能處於虧損狀態，此時很多股民會一虧到底，遲遲不願意割肉，手中虧損的股票一直伴隨漫漫熊市，等待回本的那一天；等到價格回到買入價，很多人趕緊解套拋出，結果價格又一飛沖天，令人後悔莫及。

股市中之所以會出現上述現象，是因為人們在獲利的時候會產生風險厭惡，於是不願意冒險，選擇「落袋為安」；在虧損的時候，人們不喜歡接受確定性的損失，總想賭一把，於是一直在等待。這並不是個別現象，行為金融學理論就是這樣預期的。下面我們透過一個例子，認識人在面對獲利和虧損時的不同心理。



讓一個賭博的人放棄賭博為何這麼難？

首先，我們來看一組測試，請在A1和A2中選擇其一。

A1：你有50%的可能得到1000元，50%的可能得到0元。

A2：你有100%的可能得到500元。

接下來，請在B1和B2中選擇其一。

B1：你有50%的可能損失1000元，50%的可能損失0元。

B2：你有100%的可能損失500元。

大部分人會在A1和A2中選擇A2，在B1和B2中選擇B1。因為在A1和A2中，A2的收益比較確定，人們喜歡確定的東西，不喜歡冒險，這用金融學術語表示就是厭惡風險；理性人都會厭惡風險，這沒有什麼奇怪的。但是，人們這種厭惡風險的偏好只在面對獲利時有所顯現，面對虧損時，大部分人沒有選擇確定性虧損的B2，而是選擇賭一把。所以，人在損失區域是喜歡冒險的。這時，我們就能理解賭徒的心理了。勸一個賭徒放棄賭博真的很難，因為勸他放棄就是讓他接受確定性的損失。行為金融學認為，人討厭風險這個特徵只在面對獲利時顯現，在面對損失時，人會表現為喜歡風險，更傾向於賭一把，看有沒有機會絕處逢生。

▲人討厭風險這個特徵只在面對獲利時顯現，在面對損失時，人會表現為喜歡風險更傾向於賭一把。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

►損失厭惡

在面對獲利和虧損時，投資人除了風險偏好會反轉之外，他們對待兩者的心態也是不對稱的。人們在決策時，內心對利害的權衡不均，賦予「避害」因素的權重遠大於「趨利」的權重，這被稱為損失厭惡或損失規避。

這在金融市場上會有什麼表現呢？你買了一檔股票，如果這支股票漲停（上漲 10%）了，你會很高興；但如果它跌停（下跌10%）了，你感受到的痛苦值可能要兩倍於從獲利中感受到的喜悅值。一方面，損失厭惡的心理會使投資人儘量避免做出讓自己損失的決定，例如：投資人會委託他人投資、投資基金，或交給自己信任的人，這樣一來，出現損失時就可以將責任推給他人，減輕自己決策失敗並要為此負責的內疚心理；投資人也有可能會結伴投資，這樣當大家一起虧損時，每個人的心裡就不會那麼難受。

當然，這並不代表投資基金或與他人決策一致是錯的，而是如果投資人將此作為決策的考量因素，就會陷入非理性。理性的投資行為只看投資對象，不會參考其他人的決策或將錯誤歸於他人。另一方面，損失厭惡的心理會使投資人在發生損失時難以止損，止損就是讓浮動虧損實現，這使投資人非常痛苦。很多人在虧損時會選擇視而不見，最後變得麻木，但事實上，止損不果斷反而會使損失加重。

▲損失厭惡的心理會使投資人在發生損失時難以止損，但事實上止損不果斷反而會使損失加重。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►賭場獲利效應與牛市中的損失厭惡減輕

人在牛市中會有風險厭惡，願意落袋為安，但有一種情況例外，這種情況被稱為「賭資效應」（House Money Effect） ，也叫「賭場獲利效應」。賭資效應指的是，當錢來得很容易時，人們會輕視風險。賭場為了吸引客人，有時會給新來的客人發些籌碼，這時客人有很高機率不會把籌碼換成真錢離開，而是會拿著這些錢去賭，直到把所有的「賭場錢」揮霍完，這被稱為賭資效應。如果這些錢是客人自己的血汗錢，他們則有很高機率不會冒這麼大的風險。對於那些得之容易的錢，人的損失厭惡會大大減輕。

損失厭惡使投資人在熊市跌得再低時也不敢進場，所以熊市往往會超跌。而在牛市中，不少投資人賺了很多「賭資」，這時他們不太會輕易離場，而是樂觀地高呼：「XX點指日可待！」市場泡沫就是這樣形成的。

▲賭場為了吸引客人，有時會給新來的客人發籌碼，這時客人很高機率不會把籌碼換成真錢離開，而是拿著這些錢去賭，直到把所有的「賭場錢」揮霍完，甚至花得更多。（圖／取自免費圖庫pixabay）

►牛市和熊市的風險決策

了解了人們在獲利和虧損時的不同風險偏好，以及損失厭惡心理在熊市和牛市中的不同表現，我們該怎麼做呢？關注點不應該在獲利和損失上，而是要克服參考點的影響。忘記曾經的買入價位，也就不存在獲利和損失的概念。如果你總是關注獲利和損失，就是在「往回看」，總和過去做比較。正確的投資應該是「往前看」，看未來，根據預期做出決策：預期價格上漲，則買入或持有；預期價格下跌，則立即止損。這個方法不僅可以運用於金融投資，對人生重大決策也有幫助。

★本圖文經三采文化授權，摘自《為何賣掉就漲，買了就跌？：行為金融學教你避開人性弱點，擴大投資效益，實現財富自由！》