銀行沒說的祕密！信用卡這樣用　省錢還增加回饋

▲對於剛開始理財的小白，透過妥善使用信用卡有機會可以提高你的信用度。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者蒲世芸／綜合報導

很多人抗拒使用信用卡，認為容易造成過度消費。但其實只要使用正確，並透過充分利用信用卡方式，可以提高你的信用度，同時會因為消費行為，而自動獲得回饋。改善信用是一個多步驟的過程，其中一個最重要的因素是擺脫債務，在《從0開始打造財務自由的致富系統：暢銷10年經典「系統理財法」，教你變成有錢人》書中就有提到要了解如何削減費用，獲得更多的獎勵，並竭盡所能從信用卡公司獲得回饋。

文／拉米特．塞提《從0開始打造財務自由的致富系統：暢銷10年經典「系統理財法」，教你變成有錢人》

信用卡的六個忠告

1. 按時繳清卡費

你可能不知道的是，你的債務償還歷史占你信用評分的35%，也是最大的一部分。事實上，你能做到最重要的一件事就是按時付帳。無論你是全額支付信用卡帳單，還是只支付一部分，都要按時支付。放款人喜歡即期付款的人，所以不要只因為延遲了幾天付款，就讓信用卡公司有機會提高你的利率和降低你的信用評分。專注於使你變得富有的東西，而不是性感的東西。想想你的朋友，他們搜尋每一個網站，以獲取最好的旅遊或服裝優惠。他們可能會很興奮省下了10 美元，也可能向每個人吹噓他們拿到所有特價優惠，但是，經由理解信貸的無形重要性，按時支付帳單，並獲得更好的信用評分，你將悄悄地節省成千上萬的資金。大多數人現在都在網路上支付信用卡帳單，但是如果你還沒有設定自動付款，現在就登入你的信用卡網站去設定。



2. 盡量免除年費

這可能是改善信用卡的良方，因為信用卡公司會為你完成所有的工作。打信用卡背面的電話號碼給他們，詢問你是否得付任何費用，包括年費或服務費。請記住，信用卡公司之間競爭激烈是對你有利的條件。在新的年費生效前一個月給他們打電話，要求免除。當然這有時會有用，有時則行不通。如果覺得你的信用卡費用不值得，問信用卡公司可以為你做些什麼。如果他們決定不收你的費用，那真是太棒了！如果沒有，那就換成免年費的信用卡。我建議你在同一家信用卡公司這樣做，除了比較方便外，這樣你就不必關閉一個帳戶，再另開一個帳戶，這會暫時影響你的信用評分。

▲信用卡公司之間競爭激烈對消費者而言是有利條件，可以在新的年費生效前一個月嘗試要求免除年費。（圖／翻攝自pixabay）

3. 協商降低年利率

你的年利率或年百分率，就是信用卡公司向你收取的利息會在13% 到16% 之間波動，真是太高了！如果你的信用卡上有餘額的話，代價會非常昂貴。換句話說，你在股票市場上的平均收益率約為8%，借錢給你的信用卡公司根本就是大賺你的錢，如果你能得到14%的報酬，一定會很興奮。想要避免落入支付信用卡利息的黑洞，這樣你才能賺到錢，而不是把錢付給信用卡公司。所以，打電話給信用卡公司，讓他們降低你的年利率。

如果他們問為什麼，告訴他們你在過去幾個月都按時全額支付帳單，而且你知道有許多信用卡提供的利率比你目前所獲得的要好。值得注意的是，如果你每月都付清全部帳單，則年利率就不重要。信用卡實際年利率可能是2%或8%，但這無關緊要，因為如果每個月都支付全額帳單，你就不必支付利息。這是一個簡單快捷的方法，只要打一通電話，就立刻可以享受好處。

4. 長期持使用同一張信用卡

貸方喜歡看到長久的信用記錄，意即你擁有一個帳戶的時間越長，對你的信用評分就越有價值。不要被辦新卡可享優惠和低廉的年利率所吸引，如果你對目前的信用卡滿意，就留著用吧。如果你的信用卡一直閒置不動，一些信用卡公司會取消你的卡。為了避免很少使用的卡被停用，可以設定自動付款。

現在有個棘手的問題：如果你決定換一張新卡，你應該停用舊卡嗎？這些年來我改變了我對這問題的看法。我建議最明智的做法是盡可能的長時間使用信用卡。但是如果你有很多從未使用過的卡片，你得重新考慮一下。我的一些讀者開了二十多張卡想要獲取回饋，但現在他們卻無法追蹤所有卡片。此時，就必須在風險與報酬、簡單與複雜之間做出抉擇。有很多建議會警告你不要停用信用卡，但只要你按時支付餘額並擁有良好的信用，停用一張舊卡並不會對你的信用評分產生重大的長期影響。

客觀地思考：對大多數人來說，擁有兩到三張信用卡是最佳狀態。如果你出於特殊原因需要擁有更多卡，例如，如果你擁有一家公司，或有意透過暫時持卡取得最多獎勵，那就可行。 但是，如果你發現自己所擁有的卡數已經太多，請停用閒置的卡。只要你有良好的信用，這對你的長期影響將是微乎其微，你也可以安枕無憂，有了一個簡單的金錢系統，你就可以輕鬆追踪。

5. 增加信用額度

要提高信貸利用率，你有兩種選擇：停止在信用卡上背負太多債務（即使你每月還清債務）或增加可用信貸總額。因為我們已經說過了，如果你這樣做，你就沒有債務負擔，剩下要做的就是增加可用信貸額度。我每6到12個月就要求新增信用額度。記住，30%的信用評分是由你的信用使用率決定。為了改善你的信用，首先要做的就是還清你的債務。只有在還清了債務後，才應該要求新增你的信用額度。很抱歉重複一遍，但這很重要！

▲要改善你的信用，最重要也是首先要做的就是還清你的債務，只有在還清後才應該要求新增信用額度。（圖／pixabay）

6. 使用信用卡的祕密特權！

在我進入獎勵計畫之前，我得要先說，就與汽車保險一樣，如果你是負責任的持卡人，你可以從信用獲得大量優惠。事實上，對於信用良好的人，我可以提供很多建議。如果你屬於這一類，你應該每年給信用卡和貸款機構打一次電話，問他們你有資格享受哪些優惠。通常，他們可以免收費用，提供信貸額度，給你一些別人無法獲得的私人優惠。

但實際上還有更多的回饋，你知道信用卡會自動為你提供驚人的消費者保護嗎？以下是一些你可能不知道的例子：

• 自動保固加倍：

大多數信用卡會延長你購買產品的保固期。所以，如果你買了一支iPhone，在蘋果的保固期過期後就壞了，信用卡仍然可再提供一年保固。幾乎每一張信用卡在每次消費時，都會自動提供這項服務。

• 租車保險：

如果你租了一輛車，不要讓租車商賣你額外的碰撞保險，完全沒有價值！現有的汽車保險已有保障，再加上信用卡通常可以提供高達50,000美元的保險就已足夠了。

• 旅行取消保險：

如果你預訂了度假機票，後來因病無法成行，航空公司會向你收取高額的費用，之後你才能重新預訂機票。此時只要打電話給信用卡公司，要求旅行取消保險理賠，他們會為你每次變更旅行支付3,000至10,000美元的費用。

• 禮賓服務：

當我拿不到洛杉磯愛樂樂團的門票時，我打電話給信用卡公司，要求禮賓專員幫忙找。兩天後，他幫我拿到門票並給我回了電話。雖然他收取很多費用，但在沒有人能拿到票的情況下，我卻拿到了。最重要的是，信用卡會自動追蹤個人消費紀錄，讓下載軟體和分類消費品項變的十分簡單。由於這些原因，我幾乎將所有購物支出都放在一張信用卡上，特別是那些大筆的消費。

最重要的是給你的信用卡公司打電話，讓他們將完整的回饋清單寄給你，然後就充分利用吧！

★本圖文經采實文化授權，摘自《從0開始打造財務自由的致富系統：暢銷10年經典「系統理財法」，教你變成有錢人》。