渲染中國威脅論？CNN：中國已建成全球最大規模海軍

▲中國已經建成全球最大規模海軍？圖為中國的兩艘航母：遼寧艦和山東艦。（圖／翻攝自觀察者網）

國際中心／綜合報導

中國召開全國兩會期間公布2021年的國防開支預算，美國似乎又嗅到了「中國威脅」的氣息。美國「有線電視新聞網」(CNN)6日報導稱：「中國已經建成全球上最大規模的海軍」。

報導引述「美國海軍情報局」(ONI)之前預測的資料宣稱，到2020年底，中國海軍艦隊擁有的艦艇數量比美國多60多艘。而到2025年之前，中國海軍將部署400艘艦艇，也高於美軍計畫的355艘。

報導中又說，2015年時，中國即提出「要打造一支世界一流軍隊」的目標。在2015年至今的某一個時間裡，中國真的已經建成全球最大規模海軍。 報導引述ONI的資料宣稱，2015年時，中國海軍艦隊中有255艘艦艇。

根據ONI的預測，到2020年底，中國會擁有360艘艦艇，比美國海軍多出60艘。而ONI同時預測，到2024年底，中國海軍將擁有400艘艦艇。

CNN同時引述美國海軍及陸戰隊等單位發布的聯合報告稱：「中國海軍戰鬥部隊的規模，在僅僅20年內就增加了兩倍多。」

把艦艇數量對比一番後，CNN說，如果製造不出很多船，就不可能擁有全球最大規模的海軍。中國是全球最大的商業造船國，並從中獲得了造艦的能力。文章強調：「沒有誰能比中國的造船業更勝一籌」。

不過報導中也強調，儘管中美兩國海軍在艦艇數量上存在著差別，但從兵力上來說，美國海軍現役人員超過33萬，中國則僅有25萬。

CNN更不忘點出，中國在3月5日公開的2021年國防支出預算增加達6.8%。不過「路透社」卻說，中國國防支出僅呈現「小幅的增加」，而且中國今年的國防預算開支也只有美國的四分之一而已。