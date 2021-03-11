快訊／秦偉涉性侵3女！「刑期再增加」確定被關7年8月

▲秦偉涉嫌性侵3名女子部分，確定執行7年8月刑期。（圖／資料照）

記者吳銘峯／台北報導

藝人秦偉2016年間遭女造型師爆出，他利用藝人身分、勢力接連性侵多名女子，其中性侵2女部分，最高法院已將秦偉判刑6年定讞並發監；另外，秦偉性侵女造型師部分，案經發回高等法院更審，去年最高法院判刑4年確定，而檢方聲請定執行期後，今高院裁定執行7年8月，可抗告。

回顧整起事發經過，一名女造型師於臉書指控秦偉性侵，並指出有多名被害女性曾向她哭訴，遭秦偉染指，年紀最輕僅14歲，而女造型師決定提告，全案交檢警單位查辦因而曝光。

檢方調查，秦偉利用藝人身分、勢力，以謊稱在MV中擔任女主角、幫忙出專輯等各種方式，連續性侵多名女子，且連自己粉絲團成員都不放過，經查後，確認有8名女子受害，以7個強制性交罪嫌、3次強制性交未遂罪嫌將秦偉起訴。

一審法院審理，認定秦偉對女造型師、女編劇以及一名女粉絲，共3名被害人性侵，分別判刑4年，合併執行有期徒刑8年。二審高等法院仍認定秦偉對3名女子性侵，駁回上訴，維持8年刑期，而案經上訴三審後，最高法院將秦偉性侵其中2女的部分駁回，至於性侵女造型師部分則撤銷，發回高等法院更一審。秦偉最後被定應執行6年刑期，並於去年4月14日到南投地檢署發監，隨後轉台中監獄執行。

女造型師部分，更審高院審理時，認定秦偉有罪，判刑4年，案經上訴，最高法院駁回定讞，惟根據司法實務，將由檢方向法院聲請定應執行刑，所以實際上秦偉增加的刑期並非4年。

對此，日前檢方聲請定執行期後，今高院裁定秦偉須執行7年8月刑期，可抗告。

▼秦偉發監後到高院出庭。（圖／記者吳銘峯攝）