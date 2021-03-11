西裝男樓梯間「猥褻女童」影片曝光！她伸手一指留鐵證　秒逮惡狼

الحلوف ده بيتحرش ببنت عندها 6 سنين ولولا ستر ربنا والجيران شافوه في الكاميرات كان ممكن يغتصبها كمان أنشروا الفيديو لانه لازم يتجاب ويتحاكم لازم الناس تاخد بالها وتفهموا عيالكم كويس

#متحرش_الاطفال pic.twitter.com/KCiKHkpuOa — ﮼محمد ﮼سراج (@Mohamed_Srag1) March 9, 2021

記者吳美依／綜合外電報導

埃及開羅的中年男子高達（Mohamed Gawdat）把一名女童帶到樓梯間，將孩子壓制在牆上，撫摸下體猥褻，幸好立刻被打斷，小妹妹也趕緊離開現場。他起初不承認惡行，但一看見目擊者伸手指著監視器，也隨之望向鏡頭，五官被清楚拍攝下來，這才驚覺模樣曝光，立刻逃之夭夭，但早已留下鐵證，稍後就被逮捕。

▲高達在樓梯間猥褻女童，他的臉孔與犯案過程都被監視器拍攝下來。（圖／翻攝Twitter@Mohamed_Srag1）



綜合《埃及街》、《中東觀察》報導，本案發生於馬底（Maadi）黃金地段的某棟建築內，受害者則是時常在附近街道兜售衛生紙的7歲女童。目擊者8日將監視器畫面分享至社群媒體，希望能夠早日找到嫌犯，影片立刻瘋傳，並且引發全國公憤，「馬底騷擾者」和「兒童騷擾者」成為熱門標籤。

高達的臉龐和犯案過程都被監視器清楚拍下，不久後就落網。內政部9日發布聲明證實，「維安單位已經逮捕嫌疑人，並且正在偵訊中」，並也傳喚目擊者前來作證。

埃及全國兒童與母親委員會（The National Council Childhood and Motherhood）表示，他們將採取一切措施保護受害者。全國婦女委員會主席穆爾西（Maya Morsi）大讚檢調單位迅速應對，以及目擊者揭露惡狼行徑的勇氣。

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