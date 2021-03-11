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美專家警告：6月前恐迎來「經濟崩潰地獄」...美股史上最慘崩盤

▲鄧特警告美國經濟將迎來重大危機。（圖／翻攝自YouTube／Harry S. Dent Jr.）

▲鄧特警告美國經濟將迎來重大危機。（圖／翻攝自YouTube／Harry S. Dent Jr.）

實習記者周依儒／綜合報導

美國金融通訊作家、鄧特公司（HS Dent）創辦人鄧特（Harry S. Dent）日前警告，目前的美股是自1929年以來最危險的市場，美國經濟恐迎來巨大崩潰，陷入地獄，最晚將在今年6月底，甚至可能更早到達，鄧特也表示「這將是下一次重大經濟衰退的開始」。

綜合外媒報導，鄧特表示，現在看到的許多數據都是虛假的，包括營收數字、GDP、利率等等，自從2008年經濟衰退後，聯準會一直靠印鈔來解決危機，市場泡沫化不斷膨脹；而現在的美股市場可能是自1929以來最危險的市場，也可能將面臨有史以來最大的泡沫化，包括股票、大宗商品、房地產等等，這也是大規模經濟衰退的開始，嚴重程度恐怕遠遠超過2008年。

▲▼美股,紐約證交所,紐交所。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄧特指出美國的刺激經濟方案讓泡沫化更嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

鄧特指出，由於1929年的泡沫並非全球性的，但這次卻是全球都處於泡沫中，「有1.9兆美元的紓困法案、努力刺激GDP的40%來防止經濟衰退，這將成為有史以來最瘋狂的事，還會被記錄在歷史中，以後的人只會問說『他們吸了些什麼？』」

此外，鄧特也認為，泡沫崩盤可能會在6月底甚至更早的時候到來，「當標普500指數下跌至2100點，低於2020年3月的低點時。不過，標普500指數可能會先漲至4000點，又較近期的高點下降了47%到48%，下次的崩潰可能會比上次的崩潰更糟糕，因為它將從更高點跌至更低點。」

▲▼美國紐約證券交易所,美股,華爾街。（圖／路透）

▲6月底前美國經濟恐陷入崩潰狀態，圖為華爾街。（圖／路透）

鄧特補充，2008年的經濟衰退並未變成經濟蕭條的原因是因為全球貨幣大放水，雖然當時擺脫了困境，卻讓泡沫化持續下去，「他們不停地印鈔解決事情，但現在我們有一個更大的泡沫，這次的衰退將會陷入當年即將變成的大蕭條中。」

至於這樣的情況會維持到什麼時候？鄧特預估，「在種種刺激措施下，經濟最終一定會崩潰，經濟學家將從無休止的看漲轉為無休止的看跌，我預估這樣的地獄可能會到2024年才結束，才漸漸進到我所謂的下一個「春天繁盛期」。

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