15歲少年搶劫被捕！他棄槍投降「下秒遭狂轟13槍」　慘死畫面曝光

▲美國15歲少年在搶劫時被警方包圍,他棄槍投降後仍被警方擊斃。(圖/翻攝自YouTube/NonDoc Media)

記者葉睿涵/綜合報導

美國一名15歲男孩羅德里格斯(Stavian Rodriguez)去年11月23日傍晚7點左右,持槍搶劫了一家加油站的商店。警方趕赴現場後迅速將其包圍,自知難以脫逃的羅德里格斯舉起雙手投降,並將手槍扔在地上,卻仍遭警方開13槍殺死。事件曝光後引起了極大的輿論爭議,地方檢察官將開槍的5名警員以謀殺罪名控上庭,但警方卻認為,警員開槍的行為是合法的。

WATCH: Here is a clip from the body camera footage released by @okcpd from the officer-involved shooting death of 15-year-old Stavian Rodriguez back in November. In the clip, you hear the officers instruct Rodriguez to drop his gun and then immediately start firing shots. pic.twitter.com/EWVjSEGLbK