被性侵也要生！　美阿肯色州通過「全面禁止墮胎」法案

▲美國阿肯色州眾議院以75票贊成、18票反對，通過全面禁止墮胎法案。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

美國阿肯色州（Arkansas）9日通過一項「禁止墮胎法案」，除非危及孕婦生命否則不得墮胎，即使女性遭性侵或是亂倫懷孕也得生下來。若有人違反此規定，將被處最高10萬美元（約新台幣281萬元）罰款和最高10年的監禁。州長哈欽森（Asa Hutchinson）說，此法案可證明他「誠摰且長久以來對反墮胎的堅定信念」。

綜合外媒報導，這項法案在阿肯色州眾議院以75票贊成、18票反對，通過全面禁止墮胎法案，明定孕婦只有在受到生命危險的情況下才准許墮胎，即便是被性侵、亂倫也不例外。支持者希望能夠藉此推動美國最高法院重新審理羅訴韋德案（Roe v. Wade），此案是美國聯邦最高法院在1973年，承認婦女墮胎權受到美國隱私權的保護。

▲法案規定只有在危及孕婦性命才准許墮胎，即便被性侵、亂倫都不能墮胎。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

州長哈欽森發聲明表示，自己將會簽署這項法案，不僅建立在壓倒性的立法決定，「也是我真誠、長期堅持的反墮胎信念」。

參議員拉柏特（Jason Rapert）表示，這項法案將在阿肯色州立法會議結束後91天生效，而該會議目前訂於5月3日舉行，「我們必須在這個國家廢除墮胎，就如同我們在19世紀廢除奴隸制一樣，所有生命都至關重要」。拉伯特雖譴責性侵跟亂倫行為，「但不能因為嬰兒的出生是源於暴力行為，就剝奪他們的生命」。

阿肯色州生命權組織的執行董事米斯（Rose Mimms）表示，她一直以來致力於通過法律設法禁止一切墮胎，「阿肯色州廢除墮胎時機已到，我們希望拯救所有應兒的生命。」

不過各界反對聲浪也接連出現，甚至爆發大規模遊行抗議活動。美國公民自由聯盟（ACLU）認為，這項新法案殘酷且違憲，宣佈將在法院對此法提出挑戰，「賀勤森州長，我們法庭上見。」計畫生育行動基金（Planned Parenthood Action Fund）主席亞歷克斯也發聲明痛斥，禁止墮胎是殘酷、危險且不公正得行為，「這是最糟糕的政策」。