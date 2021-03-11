英女皇親遞「橄欖枝」和談　下令禁王室公開討論「膚黑說」

▲英國哈利王子（Prince Harry）和妻子梅根（Meghan Markle）接受美媒獨家專訪。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

英國王室事件日漸白熱化，外界反王室聲浪也越來越大。白金漢宮（Buckingham Palace）今傳出，英國女王伊麗莎白二世（Elizabeth II）將親自致電身在美國的哈利王子夫婦，伸出代表和平的「橄欖枝」（Olive Branch），望能挽救與孫子日漸硬化關係。女王也已下明令，禁止所有王室成員和相關人員公開談論此事。

《每日郵報》10日晚間報導，英國女王將親自致電遠在加州的孫子哈利王子（Prince Harry）和孫媳梅根（Meghan），主動示好並進行「和平談話」。據內線消息指出，諸多王室成員對於專訪感到非常震驚及憤怒，提出要公開反駁指控，但女王選擇較為謹慎和大度作法，親自與孫子解決問題。

白金漢宮9日打破沉默，「他們提出的問題令人擔憂，特別是種族歧視。僅管事發記憶有所出入，我們會認真看待這些問題，並私下解決」。王室表示，「哈利、梅根和亞契（Archie）永遠都會是被受喜愛的家庭成員」。此回應共3段、61字，與哈利夫婦3小時訪談差別甚大。

哈利王子與梅根夫婦早前接受美國知名主持人歐普拉（Oprah Winfrey）專訪，自 3月7日播出後，引爆英國王室公關危機。梅根在訪談中指出，王室歧視自己的黑人血統，並曾議論尚未出生寶寶「膚色有多黑」。她透露，王室種種規定和外界惡意批評造成她多次想尋短見，「我曾以為這會解決所有問題。」專訪中言論引起極大外界爭議。

▼英國哈利王子（Prince Harry）、妻子梅根（Meghan Markle）和二人長子亞契（Archie）。（圖／路透）

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