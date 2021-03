比地球還老！撒哈拉沙漠驚現「45億年隕石」　疑為消失行星地殼

▲隕石EC002在去年春季墜落撒哈拉沙漠。(組圖/取自免費圖庫Pixabay、翻攝自推特/@KolydasT)

記者葉睿涵/綜合報導

法國洛林大學研究團隊發布在《美國國家科學院院刊》的論文指出,去年墜落撒哈拉沙漠的隕石「Erg Chech 002」(EC 002)是人類已知最古老的流星體,它早在45.66億年前就已形成,比45.43億年的地球還要老。

Erg Chech 002 #EC002

A meteorite4.56 Billion yr old.

A relic from a protoplanet,much older than our planet &just a few years younger than The Sun.

Found in South Algeria in 2020.

It will help in understanding the formation of our early solar system.

https://t.co/avY4VG1GKd