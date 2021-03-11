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【廣編】GoShare白色情人節限定車款甜蜜放閃　透白車身全台首見

▲▼GoShare,gogoro,白色情人節,GoShare White,約會。（圖／GoShare提供）

▲GoShare移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，推出14輛「GoShare White」白色情人節限定Gogoro 2車輛。

圖、文／GoShare提供

準備好與另一半慶祝3/14白色情人節了嗎？GoShare移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，繼去年打造了吸引用戶爭相打卡體驗的情人節限定粉紅車款，今年更將浪漫唯美的約會氛圍融入車身設計，推出14輛「GoShare White」白色情人節限定Gogoro 2車輛，自帶淨白光澤與晶透質感，讓人看一眼就直呼戀愛，是名副其實的「完美White情人」！

對GoShare用戶的全方位極致寵愛同步開跑，從全台白牌「隨借隨還」服務車款起跳價優惠、限量夢幻開廂禮、高額騎乘金獎勵與銀行刷卡金回饋，再到「GoShare Select 挑剔指南」精選人氣餐廳享獨家用餐折扣，GoShare化身為最會撩的完美約會伴侶，陪你盡情曬恩愛。

不僅如此，現在只要將GoShare App更新至2.7.0版本，就能直接在地圖上顯示「GoShare Select 挑剔指南」餐廳位置並查看詳細介紹，讓情侶們輕鬆探索頂級美味，使用GoShare SCAN & PAY結帳更享低至64折起優惠。

更多活動詳細資訊，請密切鎖定GoShare白色情人節活動頁面與GoShare臉書官方粉絲團。即刻下載GoShare App，AI 認證3分鐘快速註冊成為GoShare騎士，享受自在暢遊。

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