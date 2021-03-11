【廣編】GoShare白色情人節限定車款甜蜜放閃　透白車身全台首見

▲GoShare移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，推出14輛「GoShare White」白色情人節限定Gogoro 2車輛。



圖、文／GoShare提供

準備好與另一半慶祝3/14白色情人節了嗎？GoShare移動共享服務即日起開啟高調放閃模式，繼去年打造了吸引用戶爭相打卡體驗的情人節限定粉紅車款，今年更將浪漫唯美的約會氛圍融入車身設計，推出14輛「GoShare White」白色情人節限定Gogoro 2車輛，自帶淨白光澤與晶透質感，讓人看一眼就直呼戀愛，是名副其實的「完美White情人」！

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