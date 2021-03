亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！

▲亂入教授爸BBC直播,當年4歲萌娃現況曝光。(圖/翻攝自推特)

記者詹雅婷/綜合報導

英媒BBC在2017年視訊訪問南韓釜山大學政治學教授凱利(Robert Kelly),沒想到家中2個孩子接連進入房間,可愛逗趣模樣紅遍全球。如今4年過去,當初才4歲的女兒馬里昂(Marion)早已成為會拉大提琴的少女,讓不少網友大為震驚。

太陽報報導,凱利2017年3月受訪接受BBC採訪,談論南韓總統朴槿惠被彈劾一事,豈料馬里昂突然把門打開,還以超萌姿勢搖擺走進房間,連主播都忍不住提醒凱利「女兒入鏡囉」,而下一刻還坐在學步車上的小兒子詹姆斯(James)也緩慢滑入房間。凱利當時只能故作鎮定,直到妻子金女士進房慌張「一打二」把孩子們帶出去,才讓這起意外落幕。

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

不過,這段畫面在全球爆紅,當年更有人說這是全球最棒的影片。此事迄今已相隔4年,凱利今年透過推特分享女兒馬里昂現況,可見留著一頭長髮的她已經在練習演奏大提琴,儘管臉龐稚嫩,但手勢似乎已相當有架勢;此外,詹姆斯的近況也曝了光,可見躲在櫃子的他露出稚氣微笑,不想上學。

在凱利發出孩子們的近況後,讓許多網友大為震驚,不敢相信已經過了4年,「如果你還沒覺得自己老了,這就是當年那段影片中的女孩」、「她已經開始練習大提琴了?天哪,這讓人看清孩子到底長得多快」、「這不可能是當年打斷新聞直播的孩子們吧」。

