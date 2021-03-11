　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！

▲▼ 亂入教授爸BBC直播，當年4歲萌娃現況曝光。（圖／翻攝自推特）

▲亂入教授爸BBC直播，當年4歲萌娃現況曝光。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒BBC在2017年視訊訪問南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert Kelly），沒想到家中2個孩子接連進入房間，可愛逗趣模樣紅遍全球。如今4年過去，當初才4歲的女兒馬里昂（Marion）早已成為會拉大提琴的少女，讓不少網友大為震驚。

太陽報報導，凱利2017年3月受訪接受BBC採訪，談論南韓總統朴槿惠被彈劾一事，豈料馬里昂突然把門打開，還以超萌姿勢搖擺走進房間，連主播都忍不住提醒凱利「女兒入鏡囉」，而下一刻還坐在學步車上的小兒子詹姆斯（James）也緩慢滑入房間。凱利當時只能故作鎮定，直到妻子金女士進房慌張「一打二」把孩子們帶出去，才讓這起意外落幕。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過，這段畫面在全球爆紅，當年更有人說這是全球最棒的影片。此事迄今已相隔4年，凱利今年透過推特分享女兒馬里昂現況，可見留著一頭長髮的她已經在練習演奏大提琴，儘管臉龐稚嫩，但手勢似乎已相當有架勢；此外，詹姆斯的近況也曝了光，可見躲在櫃子的他露出稚氣微笑，不想上學。

在凱利發出孩子們的近況後，讓許多網友大為震驚，不敢相信已經過了4年，「如果你還沒覺得自己老了，這就是當年那段影片中的女孩」、「她已經開始練習大提琴了？天哪，這讓人看清孩子到底長得多快」、「這不可能是當年打斷新聞直播的孩子們吧」。

更多國際熱門新聞

►玩健身環瘦30公斤！「蘋果圓肚妹」瘦出11字腹肌　驚人對比照曝光
►中南半島「火點」衛星照曝光…緬甸密密麻麻！　網驚：台灣剉咧等
►緬甸修女「下跪磕頭」求放過　警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡

聽Podcast掌握國際局勢

Outperform奧德蒙雨衣外套，實穿百搭超方便

 
ET快訊
快訊／Junior認了分手7年空姐女友！半年前才同遊淡水
這4種關係「最容易外遇」！　網同感：真的最會發生
罔腰穿小可愛跨坐男友　網狂盯腹部：恭喜卸貨
無印良品「史上最多商品降價」！　比日本還便宜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「玩命自拍」3大死因曝光！全球330人↑受傷殞命　亞洲這國最慘重

比地球還老！撒哈拉沙漠驚現「45億年隕石」　疑為消失行星地殼

菜刀砍死好友！貓奴男拿「血肉塊」餵貓　鄰居嚇壞：吃的是碎屍

亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！

國務卿布林肯：駐阿富汗2500美軍最晚5月1日全部撤離！

窮兄弟只剩125元！買不起炸雞街頭徘徊　暖心老闆請吃大餐逼哭全網

德仁天皇首出席311官方追悼儀式　舉國默哀1分鐘

嬤死12年無人知！醫上門才踢爆「遭夫藏屍」　鄰居驚：完全沒味道

人口學專家：韓國可能成為全球第一個消失的國家！

熱到躲進冰箱消暑！　15歲少年突暴斃「只穿內褲」淪坐屍

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

日月潭底「清朝遺跡」因乾旱現身　 黃家土地糾紛浮現！官司數10年

長腿正妹「對尬2警」醉男友超盧　她轉身霸氣怒喊：你給我安靜！

「玩命自拍」3大死因曝光！全球330人↑受傷殞命　亞洲這國最慘重

比地球還老！撒哈拉沙漠驚現「45億年隕石」　疑為消失行星地殼

菜刀砍死好友！貓奴男拿「血肉塊」餵貓　鄰居嚇壞：吃的是碎屍

亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！

國務卿布林肯：駐阿富汗2500美軍最晚5月1日全部撤離！

窮兄弟只剩125元！買不起炸雞街頭徘徊　暖心老闆請吃大餐逼哭全網

德仁天皇首出席311官方追悼儀式　舉國默哀1分鐘

嬤死12年無人知！醫上門才踢爆「遭夫藏屍」　鄰居驚：完全沒味道

人口學專家：韓國可能成為全球第一個消失的國家！

熱到躲進冰箱消暑！　15歲少年突暴斃「只穿內褲」淪坐屍

日網友票選希望重製Sony PS1上發行遊戲排行　《最終幻想》系列僅獲第三

你在幹嘛！「偷肉現行犯」桌邊被抓到　海豹小眼神求原諒

隋棠、許瑋甯「撞鞋大戰」超養眼！　下衣失蹤狂曬名模級美腿

味全龍登場！《全民打棒球 Pro》改版更新推2VS2即時對戰系統

樂天桃猿安排開季名單　曾總點名2年輕野手

2共機進入我西南空域　我空軍廣播驅離

《忍者龜》釋出新作遊戲宣傳影片　重溫80年代復古街機樂趣

終結小廣告兼美化市容！南投市提高獎金　懸賞號召民眾投入

戴資穎適應賽季變動如常備戰5月　疫苗施打等國訓說明後再評估

中國改香港選制　9條決定「即日起實施」全文曝光！

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

國際熱門新聞

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

阿嬤慶生願望「希望我死了」驚呆家人

福原愛家鄉老爺爺說話了！

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

311大地震今昔照曝光　災民拚重生

日本311大地震十周年！台捐款68.5億元全球居冠

日本妹玩健身環　蘋果圓肚長出「11字腹肌」

美股漲464點創新高　台積電ADR反跌逾2%

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

差點上錯床！雙胞胎4人婚後同住「竟認錯老婆」

笑看警察斷氣見死不救　酒駕男認罪

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

她離奇絞死！遭帥男虐打影片曝「竟地獄慘叫」

更多熱門

相關新聞

一夕失去全家！他311和妻吵架成訣別

一夕失去全家！他311和妻吵架成訣別

日本311大地震屆滿10周年，居民佐佐木（Kiyokazu Sasaki）在這場災難中失去全家人，他回憶，那天坐上餐桌時，發現早餐飯菜竟然是冷的，出門上班前還為此與太太吵架，未料下次見面已經天人永隔。

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

周錫瑋棄權藍黨魁！ET民調出爐 支持者最愛韓國瑜

資本市場藍圖除弊興利　台灣接軌國際市場！

資本市場藍圖除弊興利　台灣接軌國際市場！

LV直播秋冬「石膏包」穿搭

LV直播秋冬「石膏包」穿搭

信天翁著陸「摔個狗吃屎」　22萬網友全笑噴

信天翁著陸「摔個狗吃屎」　22萬網友全笑噴

關鍵字：

BBCRobert Kelly直播Marion

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

福原愛出遊高帥男起底！

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

12萬金主現身！她好市多連買2次「理由羨炸」

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面