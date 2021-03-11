亂入BBC直播爆紅　4年後「萌妹→音樂系女孩」驚人近況曝光！

▲亂入教授爸BBC直播，當年4歲萌娃現況曝光。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

英媒BBC在2017年視訊訪問南韓釜山大學政治學教授凱利（Robert Kelly），沒想到家中2個孩子接連進入房間，可愛逗趣模樣紅遍全球。如今4年過去，當初才4歲的女兒馬里昂（Marion）早已成為會拉大提琴的少女，讓不少網友大為震驚。

太陽報報導，凱利2017年3月受訪接受BBC採訪，談論南韓總統朴槿惠被彈劾一事，豈料馬里昂突然把門打開，還以超萌姿勢搖擺走進房間，連主播都忍不住提醒凱利「女兒入鏡囉」，而下一刻還坐在學步車上的小兒子詹姆斯（James）也緩慢滑入房間。凱利當時只能故作鎮定，直到妻子金女士進房慌張「一打二」把孩子們帶出去，才讓這起意外落幕。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

不過，這段畫面在全球爆紅，當年更有人說這是全球最棒的影片。此事迄今已相隔4年，凱利今年透過推特分享女兒馬里昂現況，可見留著一頭長髮的她已經在練習演奏大提琴，儘管臉龐稚嫩，但手勢似乎已相當有架勢；此外，詹姆斯的近況也曝了光，可見躲在櫃子的他露出稚氣微笑，不想上學。

That's Marion. And here is James hiding from going to kindergarden this morning. pic.twitter.com/FuVUXiQeWy — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) January 18, 2021

在凱利發出孩子們的近況後，讓許多網友大為震驚，不敢相信已經過了4年，「如果你還沒覺得自己老了，這就是當年那段影片中的女孩」、「她已經開始練習大提琴了？天哪，這讓人看清孩子到底長得多快」、「這不可能是當年打斷新聞直播的孩子們吧」。

You just have to push through. I also thought the interviewer, @BBCJamesM, or the producers, might end it. (We are very grateful to James for handling it all with such aplomb.) And also, it all happened so fast, I didn't really know what to do. But yes, I do wear



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Pic: Marion pic.twitter.com/3qvymfQsWR — Robert E Kelly (@Robert_E_Kelly) March 11, 2021

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