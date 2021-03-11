美2020「航行自由報告」挑戰19個國家，中國被挑戰最兇

▲美國「航行自由報告」(FON)的封面。(圖／（圖／翻攝自五角大廈官網)

國際中心／綜合報導

美國五角大廈(國防部)官網周三(10日)發布2020年「航行自由報告」(Annual Freedom of Navigation((FON) Report)，顯示從2019年10月1日至2020年9月30日，美國海軍總共挑戰了世界各地19個國家和地區的28項「過度海洋主張」(excessive maritime claims)。當中，涉及中國的條款高達7條，遠高於其他國家和地區，跟去年持平。

遭到美國挑戰的包括中國、阿根廷、日本、韓國等國家。FON顯示，在過去一年中，美國在南海地區展開「航行自由行動」，涉及3個國家和一個地區。在東海進行的「航行自由行動」則涉及中國，在黃海涉及韓國。

跟2019年FON裡面的22個國家和地區相比，美軍在2020年的挑戰區域數目有所下降。分析人士認為：這可能是跟美軍多艘艦艇在2020年先後爆發疫情有關。

值得注意的是，2019年美國挑戰中國的「過度海洋主張」涉及區域包括南海、東海以及西沙群島和南沙群島，2020年的區域則只顯示了南海和東海。分析人士認為，美國這是為了避免出錯，因此實施行動的的地理位置變得更為寬泛，但不涉及具體地點。

報告指出，FON專案正式成立於1979年，旨在保護「合法商業和美國部隊在全球的流動性而做出的努力」，40多年來，美國的「航行自由計畫」一直都在進行，讓美國在世界各地「行使航行和飛越自由的權利」。

從1991年開始，美國國防部每年都會發布一份非機密的FON總結報告，公布美國實施FON的地理位置資訊以及實施的理由。例如以行使「無害通過權」為名，出動艦艇進入他國的12海浬領海；或以行使「航行和飛越自由權」為名，出動艦機飛進他國專屬經濟區等等。