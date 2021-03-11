311今滿10週年　日男悼念失去親友：「孩子已長大」

▲311地震滿10年，日本各處可見悼念、祈福民眾。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者徐于文／綜合外電報導

311地震今（11）屆滿10周年，10年前的強震與海嘯不只造成無數傷亡、失蹤、流離失所，更造成日本人心中永久性的傷痕和恐懼。今天一早災區各處都能見到民眾現身祈福，悼念失去的親友。

《日本放送協會》11日報導，海嘯災情嚴峻的宮城縣石卷市今早見許多民眾回到當天避難的高崗祈福。石卷市為日本311中犧牲者最高的地區，共3971人罹難。當日海嘯抵達岸邊時，市民拚命逃往日和山避難。其中一名40多歲男性悲痛表示，如今來到此地，看到兒時住宅區、學校都已消失，淚水忍不住留下，但也不得不接受現實，繼續往前走。

▼日本民眾重返311避難高岡為犧牲者悼念祈福。（圖／達志影像／美聯社）

同在宮城縣的南三路町在大地震中被奪去800多條生命。去年完工的「震災復興祈念公園」今早也有許多民眾前來獻花、追思祈福、雙手合十悼念。一名70多歲男性透露，許多友人都因311地震罹難，祈求有人在天之靈能安息。他表示，10年來受到外界很多人幫助才走了過來，希望能在往後幫助他人，努力活下去。

來自仙台市的中年男性指出，親友因震災罹難，自己每年都會到此悼念，雖然重建工作已過10年，心靈創傷卻沒有被療癒，有著無法抹去的記憶。

▲311已滿10年，日本多處民眾獻花祈福。（圖／路透）

宮城縣女川町漁民鈴木高利在海嘯中失去妻子、父親和母親。10年來鈴木學習煮飯、做家事，獨自撫養3個孩子。他表示，「孩子已長大」，祈望去世的至親能在天上安息，不用過度擔憂。

2011年3月11日，當地時間下午2點46分，日本宮城縣東北部130公里處海域發生規模9.0強震，為至今全球紀錄最強地震之一。30分鐘後，強震引發的海嘯到達日本海岸，浪高9.3公尺，越過堤防摧毀高達12萬間房屋。

▼311地震滿10年，日本各地為災情犧牲者祈福。（圖／達志影像／美聯社）

▼ 日本311大地震，東日本死傷慘重。（圖／路透）