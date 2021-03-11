人口學專家：韓國可能成為全球第一個消失的國家！

▲「統計廳」表示，2029年韓國可能進入「女超越男社會」。圖為韓國女子天團Red Velvet成員 。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

早在2006年時，英國牛津大學人口學教授科爾曼即對韓國人口問題提出預警：韓國可能成為全球首個消失的國家。

首爾市政府3月3日引用韓國行政安全部及法務部的數據指出，該市韓籍居民登記人口為966萬8465人，外籍居民登記人口為24萬2623人，合計人口數為991萬1088人。這是首爾市人口時隔32年後首度跌破千萬大關。

據統計，2020年首爾市人口較2019年減少了約1%(99895人)，其中韓籍登記人口減少60642人，外國人減少39253人。此外，去年零到4歲的首爾居民人口數下降10.26%，而85到89歲居民人口數量則上升了11.42%，人口高齡化和低生育率現象日益明顯。

韓國將會消失？

「韓聯社」報導，上世紀80年代，隨著工業化、城鎮化速度加快，首爾市人口於1988年首次突破一千萬，並且在1992年達到1097萬人的高峰，此後32年也一直維持著千萬人口等級。

然而去年受新冠疫情衝擊，外國人口流入迅速減少。此外，據韓國《中央日報》報導，2020年韓國新生兒當中男嬰比例創下歷史新低，根深蒂固的「重男輕女」現象似乎已成為過去。

根據韓國「統計廳」發布的資料，去年韓國出生人口性別比為104.9，即韓國每100名女嬰所對應的男嬰數量為104.9人。這是韓國從1990年開始統計以來的最低紀錄。「統計廳」表示，2029年韓國可能進入「女超越男社會」，屆時重男輕女的現象將會徹底扭轉。

目前，韓國是世界上出生率最低的國家，為0.84，相較於世界平均水準低65%。整個2020年，韓國新生兒只有27.2萬，僅有2000年的50%，這也是導致韓國人口危機主要原因。此外近5年來，韓國人口增長嚴重龜速，人口增長率只有0.3%，遠遠低於10年前的2%到3%。

根據韓國「統計廳」上月發布的資料，2020年韓國人口自然減少3.3萬人，首度出現死亡人口大於出生人口的情況，這種現象被人口學家稱為「死亡交叉」現象。

與此同時，韓國低生育率讓學生數量不斷減少，平均每年有30多所學校關閉。在未來20年內，韓國一半的大學面臨消失的危機。