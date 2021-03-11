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熱到躲進冰箱消暑！　15歲少年突暴斃「只穿內褲」淪坐屍

▲冰箱,食物,冰凍,冷凍,冷藏。（圖／pixabay）

▲少年被堂哥發現坐在冰箱內時，已經斷氣。（圖／pixabay）

記者王佩翊／編譯

巴西一名15歲少年日前被堂哥發現陳屍在奶奶家的冰箱內，且身上只穿著一條內褲，十分離奇。然而經警方初步調查後，已經排除他殺與自殺的可能性，研判少年是為了降溫才會自己跑到冰箱內，不幸死亡。據悉，目前還無法確定詳細死因，但少年的家人有高血壓病史，因此調查人員推斷，少年可能是死於某種突發疾病。

根據《太陽報》報導，這名15歲的少年名為羅沙（Jose Eduardo Rosa），1月11日被堂哥發現陳屍在奶奶家的冰箱內。根據羅沙20歲的堂哥羅德里格斯（Carlos Magno Goncalves Rodrigues）表示，羅沙當天不知為何沒有來上班，因此他便跑到奶奶家找人，怎知當他翻過圍欄後，卻突然聞到一陣臭味。

羅德里格斯循著臭味打開冰箱，沒想到卻看到羅沙只穿著一條內褲坐在裡面，且明顯死亡，嚇得他當場報警。當地警方趕往現場調查後，初步排除他殺與自殺的可能，研判是羅沙自己拿著奶奶家的備用鑰匙溜進去，但因天氣太熱，所以才會把衣服脫掉躲進冰箱「避暑」。

儘管相關單位尚未確認羅沙的死因，但調查人員研判，羅沙應該是死於某種突發疾病或是窒息而死。據悉，羅沙的家人有高血壓病史。

對此，家屬難過地表示，羅沙的叔叔一個星期前才剛過世，爺爺也是才剛過世一個月，怎知卻又突然發生這樣的意外，一個月內失去三個家人，讓他們難以接受。據了解，目前相關單位仍在調查羅沙的死因。

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