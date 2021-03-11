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日本311大地震送暖　意外牽起台日10年友情

▲▼為感念台日友誼，101點亮「台日友情」、「2021平安祈願」9款字輪播。（圖／記者林育綾攝）

▲為感念台日友誼並為2021祈福，101點亮「日台友情」、「台日相伴」、「2021平安祈願」、「東京奧運祝順利！加油！」等9款字輪播。（圖／記者林育綾攝）

文／中央社台北11日電

中國暫停進口台灣鳳梨，日本作家門田隆將籲日本人勿忘台灣對311大地震的援助，多支持台灣鳳梨。這場震災發生滿10年，台灣當時馳援，日本民間始終不忘以各種方式致謝，反讓台灣人心暖。

2011年3月11日，規模9.0的日本東北大地震造成嚴重災害，不僅引發海嘯，更導致福島核電廠輻射外洩事故，當時許多國家向日本提供援助。

同處地震帶與受到海嘯威脅的台灣人，對311災情感同身受，各界踴躍捐助善款與物資，是全球捐助最多的國家。根據外交部統計，台灣政府、民間單位、勸募等捐贈金額，合計新台幣68.5億餘元。

●日本民間花式致謝 持續10年不斷
對台灣人來說，捐款只是希望能幫助災區的舉手之勞，後續日本民間用各式各樣的方式表達感謝，且10年來不間斷，反倒讓台灣人受寵若驚，感到十分暖心。

日本廣告設計師木坂麻衣子2011年4月在網路發起「謝謝台灣計畫」，集資刊登感謝台灣的廣告。在募款的短短一週時間內，共收到超過6000筆捐款、1900多萬日圓，當年5月3日在自由時報與聯合報刊登「謝謝台灣」的半版廣告。

2013年3月，世界棒球經典賽開打，3月8日在日本東京巨蛋進行台日之戰時，許多日本球迷在觀眾席高舉自製的看板標語與中華民國國旗，表達感謝台灣。最後台灣以1分之差飲恨輸球，但台灣選手們賽後圍在投手丘，向全場觀眾鞠躬道謝，獲得滿場掌聲。

到了今年，即使過了10年，日本仍不忘向台灣致謝。

在台灣經營旅遊顧問公司的日籍男子向井純自掏腰包，徵集1200多名日本東北地區的民眾，以照片和寫給台灣的話，做成「謝謝台灣！我愛台灣！」的大型海報，刊登在台北捷運中山站。

就連台灣鳳梨被中國暫停進口，日本網友也呼籲要對台灣「報恩」，吃爆台灣鳳梨。定居在台南的拉麵連鎖店日籍社長野崎孝男也響應採購台南鳳梨，推出點拉麵送鳳梨活動，感謝台灣人對日本311震災的愛心。

●不幸遭逢災害 台日互相打氣伸援手
此外，近年來只要台灣或日本發生地震、豪雨等天災，雙方都會派出救援隊或捐款協助，民眾也不忘為對方加油打氣，形成正向循環。

2016年2月6日，南台灣發生規模6.6強震，重創台南，日本政府與民間組成的5人搜救調查團，隔天上午立即趕到災情最嚴重的維冠金龍大樓協助；日本商家、民眾也紛紛發起募款，要幫助台灣。

2018年2月6日，花蓮發生規模6.2地震，雲門翠堤大樓倒塌，日本政府迅速派遣7人專家小組，帶來兩台新型生命探測儀，協助搜救。

時任日本首相安倍晉三也罕見在首相官邸臉書放上親自題字「台灣加油」的照片，並在個人臉書公布書寫過程影片，還表示：「親愛的台灣朋友們，日本此時此刻與你們同在。」

又如去年7月日本豪雨成災，台灣政府捐款300萬日圓（約新台幣84萬元），總統蔡英文以中文和日語推文慰問，安倍也回應感謝台灣，「患難見真情」。

今年2月13日深夜，日本福島外海發生規模7.3強震，蔡總統第一時間表達願意提供援助，「日本民眾若需要支援，無論何時台灣都在」。

日本台灣交流協會則在臉書發文指出，每當日本遇到困難，第一個關心打氣的總是台灣，「因為有你們，相信日本一定可以。希望日本平安，謝謝台灣」。

●台日友情年 台北101點燈牽手
311大地震滿10個年頭，日本台灣交流協會感念當年台灣各界踴躍捐款，及10年來日台友好互助的深厚情誼，將今年定位為「鞏固日台友情之一年」，舉行一系列活動。

日台協邀請設計師，特別設計台日友好概念LOGO，並於今年1月23日在台北101點燈，外牆輪流亮起「日台友情」、「台日相伴」、「平安祈願」、「我們攜手努力」等字樣。

今年2月登場的台北動漫節中，日台協邀請上百名日本知名漫畫家繪製感謝台灣的簽名板，在日本館攤位展出，成為一大亮點，包括「北斗之拳」作者原哲夫、「島耕作」系列漫畫作者弘兼憲史、「工作細胞」作者清水茜、「輝夜姬想讓人告白」作者赤坂明等漫畫家共襄盛舉。

此外，日台協於3月10日起，在「華山1914文化創意產業園區」舉辦紀念特展、市集及音樂會等活動，以感念台灣當時積極協助賑災。

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