嬤死12年無人知！醫上門才踢爆「遭夫藏屍」　鄰居驚：完全沒味道

▲馬麗因未接種疫苗而被警方發現已死亡多年。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉睿涵／綜合報導

英國80歲退休老婦馬麗（Christina Malley）未在最近的疫苗接種計劃中接受疫苗注射，引起醫護人員關注。警方到家中調查時發現，馬麗早已過世，而且她的屍體一直被藏在家中。警方懷疑，馬麗可能早在12年前就已經死去，但目前警方仍在對其死因進行調查。

Body of elderly woman found dead at Scots home 'may have lay there for 12 years' as cop probe continueshttps://t.co/u7zacvQPGc — The Daily Record (@Daily_Record) March 10, 2021

綜合英國《每日紀事報》和《鏡報》報導，為了替馬麗注射新冠疫苗，護理師在2月25日到馬麗與其丈夫丹尼爾（Daniel）同住的家中拜訪，不過丈夫卻聲稱她人在國外，讓護理師感到事有蹊蹺，於是找來警察協尋馬麗。

警方事後在屋內找到她的遺體，並懷疑馬麗早在12年前就已過世，不過警方目前尚未釐清其死因，調查也正在進行中。附近一位居民表示，「我在這裡住了這麼久從來沒見過他的妻子，所以當警方說房裡有一具屍體時，我真的驚呆了！他是怎麼讓屍體完全沒有氣味或蒼蠅？真是太奇怪了！」

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