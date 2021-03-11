「玩命自拍」3大死因曝光！全球330人↑受傷殞命　亞洲這國最慘重

▲左圖為辛巴威40歲男子在維多利亞瀑布（Victoria Falls）墜落108公尺深谷前的最後身影。右圖為印度年輕女孩在卡納孔德（Kanakund）河畔墜河，卻被激流捲走溺斃。 （圖／翻攝Twitter@WellenceMujuru、iamsuffian）

記者吳美依／綜合外電報導

全球各地不時發生「玩命自拍」事件，一些民眾為了在風景秀麗壯闊的戶外景點留念，忽略自身安全，不惜鋌而走險，因此受傷甚至賠上性命。網站Inkifi整理各國新聞報導指出，全球過去10年至少330人因此受傷或死亡，其中，印度是發生最多案例的國家。

「玩命自拍」案例最多的國家依序為印度的176例、美國的26例與俄羅斯的19例；最常發生的意外則是觸電、墜崖和溺水，死傷人數分別為62人、38人與24人。

Inkifi指出，印度傷亡人數幾乎等同於其他國家傷亡人數總和，且30歲以下年輕族群比例較高；美國一些案例涉及交通和槍枝；俄羅斯案例大多數和鐵道相關。由於此數據僅包括有人發現、通報並登上新聞版面的案例，因此實際傷亡人數應該更高。

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《太陽報》、《每日快報》報導，科學家過去就曾呼籲，應在野外拍照打卡熱點設立「禁止自拍區」，減少傷亡。但類似事件依然層出不窮。

2017年，印度那格浦爾（Nagpur）一群人在水庫裡划船，卻同時擠到同一側自拍，導致小艇翻覆，8人溺斃。高里達姆庫德（Gauri Dham Kund）某家族3名男性成員在岸邊架好相機，接著游入深水湖自拍，卻不幸溺死。今年1月，奧里薩邦（Odisha）一名年輕女孩在卡納孔德（Kanakund）河畔自拍，卻不慎被他人撞倒墜河，立刻被激流捲走溺斃。

2017年，22歲的基亞佩蒂（Guilherme Chiapetti）在巴西知名瀑布Cachoeira da Onça自拍摔落，全身多處骨折、腦部重創身亡。2019年，2名英國遊客在西班牙白色海岸（Costa Blanca）自拍，摔落30英尺（大約9公尺）喪命。2020年，21歲的瑪戴琳（Madalyn Davis）前往澳洲鑽石灣，她翻過安全圍籬，想與日出美景自拍，卻墜落100英尺（大約30英尺）死亡。

另外，克羅埃西亞2名男子爬上火車車廂自拍，卻被2.5萬伏特的電力電死。俄羅斯納傑日金斯基區（Nadezhdinsky）3名兒童在鐵軌上自拍，遭火車撞死。

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