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拜登上任以來第3度！美柏克級驅逐艦通過台海　照片曝光

▲▼ 伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

▲伯克級驅逐艦芬恩號10日航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國海軍太平洋艦隊證實，伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽，這也是拜登上任美國總統以來，第三度有美國軍艦航行台海。

▲▼ 伯克級驅逐艦芬恩號（USS John Finn DDG-113）於台灣時間3月10日航經台灣海峽。（圖／翻攝自臉書／U.S. Pacific Fleet）

美國第七艦隊透過新聞稿指出，芬恩號航行台海的行動，顯示出美國致力於建立自由開放印太地區，且美軍未來仍會持續在國際法允許範疇內的任何地方飛行、航行及執行任務。

此前，柏克級驅逐艦「柯蒂斯．威爾伯號」（USS Curtis Wilbur DDG-54）於2月24日自北向南航經台灣海峽，而伯克級驅逐艦「麥肯號」（USS John S. McCain DDG-56）則是在2月4日航經台灣海峽。

USS John Finn DDG 113 sails through waters of the Taiwan Strait on Wednesday during a routine transit in accordance with international law. #FreeandOpenIndoPacific Details: http://go.usa.gov/xspgB

U.S. Pacific Fleet 發佈於 2021年3月10日 星期三

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