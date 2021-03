太窮被分手！18歲學生怒殺訂婚女友再焚屍　真相曝光超綠

記者黃翊婷/綜合報導

泰國彭世洛府(Phitsanulok)18歲學生與19歲女友康瑤原本論及婚嫁,沒想到卻被女方家人一直嫌棄貧窮,兩人因此發生爭吵,他不滿女友提出分手,一氣之下便將人勒斃,再帶到森林棄屍、焚毀;事後因為心中內疚,加上家人苦勸,他才主動出面向警方自首。

▲男學生在爭吵過程中,失手勒斃女友。(示意圖/取自免費圖Pixabay,與本案當事人無關,下同)

根據《Thai Examiner》報導,警方並未透露涉案男學生的全名,他與死者康瑤(Jularat Kongkaew)曾經是同學,兩人交往多年,感情一直很穩定,甚至一度訂婚,但是女方親友對兩人的關係並不看好,還頻頻嫌棄他家境貧窮,無法負擔婚禮的費用,兩人的關係也因此變得緊張起來。

更糟糕的是,康瑤後來在當地一間購物中心找到工作,也發展出另一段戀情。男學生發現女友劈腿之後,氣得衝去找對方理論,沒想到失手將人勒斃,最後乾脆心一狠,利用爺爺的貨車將遺體載運到5公里遠的森林棄置,再放火焚燒。

▲男學生還點火燒毀遺體。

康瑤的家人在2月27日發現她整夜未歸,也聯絡不上人,於是趕忙報警。起初警方毫無頭緒,直到3月9日有民眾報案在某處森林裡發現一具焦黑的女性遺體,經過比對鑑定,確認這具遺體就是失蹤多日的康瑤,案情才終於有所突破。

而男學生行凶後心生愧疚,加上家人苦苦勸說,躲藏多日後,最終還是主動向警方自首。據了解,男學生的爺爺、奶奶雖然真的很窮困,也知道做錯事應該要接受懲罰,但還是十分心疼孫子的遭遇,現階段仍在拚命籌錢尋求保釋的機會。

