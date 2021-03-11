打給311罹難妻...他在風之電話亭傾訴10年思念：謝謝讓我遇見妳

記者王佩翊／編譯

日本岩手縣大槌町有一座白色的電話亭，特別的是，這座電話亭並沒有連接電話線，但卻也因此成為311大地震罹難者家屬與死者傳達想念的連接管道。在漫漫的10年歲月裡，這座名為「風之電話」的電話亭至今已經撥出無數通「沒有人接」的電話，然而這一通通的電話卻也成為這些受災戶能夠重新鼓起勇氣、努力生活的心靈慰藉。

▲佐佐木一義抱著電話痛哭，儘管妻子已經離世10年，思念之情卻從未消退。（圖／路透）



▲許多沿岸地區的災民與佐佐木一樣，在311失去家人。（圖／路透）



根據《路透社》報導，現年67歲的佐佐木一義的妻子美和子不幸於10年前的311大地震中罹難，地震發生後，佐佐木連續好幾日踏遍各個避難所，晚上再孤獨地回到已經變成瓦礫的家，但卻依然找不到心愛的妻子。佐佐木一義哭著說，「那個時候我傳訊息告訴妳我在這裡，妳怎麼都沒有看到，真是的。」

佐佐木一義說，「後來我回家，夜晚真的好暗，什麼都看不到，那時候我突然仰望天空，天上全是星星，就好像珠寶盒一樣，散落著滿滿的寶石，不斷散發著光輝。那時候我的眼淚瞬間就奪眶而出了，因為我明白，一定有很多人被帶走了。」就在311那一天，佐佐木的人生徹底被改變，直到現在，當天的情境都還深深地烙印在他的腦海裡。

▲佐佐木一義與美和子從國中開始就對彼此有好感，兜兜轉轉了10年才終於結為連理。（圖／路透）



回憶起兩人相識的過程，佐佐木一義表示，其實他與美和子是青梅竹馬，兩人早在國中就已經暗生情愫，但是隨即因學業遭到阻止，兩人就這樣兜兜轉轉了10年，最後又走到一起，結了婚，並生下4個孩子，但誰也沒想到，最後卻是以這種方式分別。事實上，佐佐木一義也和其他同樣住在沿岸的居民一樣，不但在海嘯中失去心愛的妻子，許多親戚和朋友也從此天人永別。

佐佐木一義走進白色電話亭，拿起電話並按下離世10年的愛妻的電話號碼。他緊緊地抓著電話哭著說，「好感謝老天讓我遇見妳，謝謝。高田的人都很努力地在生活喔。那我們下次再說，孩子的媽。」

▲佐佐木格知道，許多受災戶還來不及和家人好好告別，因此開放風之電話亭讓民眾可以傾訴思念。（圖／路透）



設立「風之電話」的是76歲的佐佐木格，在311大地震的數月前，他為了緬懷自己因癌症病逝的表弟，因此便在這個庭園設置了沒有接線的電話亭，向表弟傾訴自己的心情。他說，「311那天，每個人一大早就出門上班或是去學校上課，但卻就此天人永隔。」而他也能夠理解那份無法好好說再見的後悔，因此決定對外開放這個電話亭，讓大家可以將自己沒能對家人和朋友說的最後一句話，好好說出來。

風之電話至今已經吸引來自日本各地的民眾前來使用，不只是因311大地震失去家人的受災戶，還有許多家人因病離世或自殺的人也會來此一解思念之情。

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