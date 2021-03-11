　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

▲▼緬示威者穿戴翁山蘇姬面具，反抗獨裁政府，並要求釋放民主領袖 。（圖／路透）

▲緬示威者穿戴翁山蘇姬面具，反抗獨裁政府，要求釋放民主領袖 。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

緬甸由翁山蘇姬主導的「全國民主聯盟」（National Democracy League）中，官員紹密林（Zaw Myat Linn）9日凌晨在仰光被捕，於拘留期間喪生。聯合國安理會發表聲明譴責政府武力鎮壓，美國華府同時制裁領袖兒女，望能阻止政變日漸嚴峻。

「緬甸政治犯協會」（AATP）早前發出聲明，證實紹密林死訊，強調死因雖未公布，但其身上多處傷痕透露遭軍警「法外處決」可能性。紹密林妻子向《自由亞洲電視》悲痛形容，「他的致命傷應該是子彈貫穿腹部，肚子上有個明顯開放性傷口，使他臟器外露，連腸子都露出一大截。」

紹密林生前為民主聯盟中階成員，同時任職一間以「知識脫貧」為旨的職業學校校長，受到緬甸學生極大尊崇與愛戴。紹密林早前透過臉書直播時提到，「我鼓勵所有緬甸民眾，日以繼夜、無畏生死，一同反抗獨裁政府……我們要告訴全世界，緬甸人民渴望民主自由，我們把它當作生命中最寶貴的事。」

紹密林的死已是自2月1日緬甸政變以來第2名喪命的民主聯盟幹部。此前，仰光民主領袖金貌拉（Khin Maung Latt）6日被收押，並於同日在獄中被折磨身亡。

▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

▲▼58歲的金貌拉是「全國民主聯盟」（NLD）的幹部，於6日遭緬甸軍警逮捕，7日死亡。（圖／路透）

聯合國安理會（Security Council）10日發表聲明，譴責緬甸軍方使用暴行鎮壓包括婦女、孩童、學生在內的和平示威者。安理會表示，「我們對醫護人員、公民社會、公會人員、媒體記者表達深度關切，強烈要求立即釋放被任意拘留的所有人」，並強調現正密切關注局勢。但因常任理事國中國和緬甸為傳統盟友，加上俄羅斯、印度、緬甸等國家的反對，安理會無法正面指認此事件為「政變」，或直接提出國際警告。

《路透社》10日報導，美國財政部表示，將制裁軍方領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）的兩個小孩：昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon），以及他們所掌控的6家企業。緬甸公民團體早前於1月透露，敏昂萊長期濫用權力和國家資源幫助子女事業。

緬甸政變如今邁入第2個月，仍有數千名示威者日日上街反抗軍政府。截至10日，超過2000名示威者因政治因素被捕，死亡人數也攀升至逾60人。日前因跪求警方停止射殺而撼動國際的修女努唐 （Ann Rose Nu Tawng）悲痛表示，她所主導的密支那診所裡，每日不斷地送來中彈、爆頭、斷手斷腳的傷患，其中包括許多10多歲的孩子們，「但眾人卻在街頭上、我的診所裡血流成河。」

更多相關新聞

►緬甸修女「下跪磕頭」求放過　警下秒朝她身後開槍！示威者爆頭亡
►恐怖挖墳影片曝光！緬甸19歲正妹遭爆頭　網瘋傳軍警「盜墓偷屍」
►緬甸軍令竟是「開槍打死人民」　他抗命逃亡印度！驚喊：不想回去

▼ 緬甸45歲修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）向全副武裝的多名員警雙膝下跪。（圖／路透）

▲▼ 緬甸45歲修女努唐（Ann Rose Nu Tawng）向全副武裝的多名員警雙膝下跪。（圖／路透）

▼緬甸軍事政變，示威者上街頭抗議遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

▲▼緬甸軍事政變，示威者上街頭抗議遭軍隊血腥鎮壓。（圖／路透）

聽Podcast掌握國際局勢

ET快訊
《麻辣鮮師》女星到高職教書！學生驚嚇　她笑：當時台下還沒出生
家中一年走2人！家屬明天「祭空棺」　提醒避開此路段
12萬金主現身！　她好市多連買2次「理由羨炸」
他扮富商開價「35萬上床」　偶像劇演員瞞男友援交
妻叫我起床下跪！前空姐夫80%燒傷：趁道歉潑油點火　2人病危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

驚世媳婦！食物放「殺蜥毒藥」殺死婆婆　落網稱：目標本是老公

10年來第1次！日本德仁天皇將出席311大地震追悼會　關切災後重建

日本311大地震送暖　意外牽起台日10年友情

一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

打給311罹難妻...他在風之電話亭傾訴10年思念：謝謝讓我遇見妳

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲　災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

偷車賊飆破100km／h！業務被撞「趴引擎蓋」苦撐1公里搏命片曝光

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

明杰摸腿、親額頭開撩小林依晨！　當街親暱摟抱約會全被拍

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

小客車緩慢減速...騎士跟著停煞！ 下秒遭重機從後追撞飛貼擋風玻璃

不想努力了！鮮肉花式開撩姨叔 搭車「用肉償」司機神回嚇爆他XD

交警「排隊買飯」店家霸氣優先給　暖心老闆娘：怕員警執勤沒空吃！

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

驚世媳婦！食物放「殺蜥毒藥」殺死婆婆　落網稱：目標本是老公

10年來第1次！日本德仁天皇將出席311大地震追悼會　關切災後重建

日本311大地震送暖　意外牽起台日10年友情

一夕失去全家！他憶311大地震「早上還與妻吵架」　再見已成冰冷屍

緬甸再傳前執政黨幹部慘死！美制裁緬軍子女列黑名單　聯合國譴責

打給311罹難妻...他在風之電話亭傾訴10年思念：謝謝讓我遇見妳

美國議員提台灣獎學金法案　送官員赴台學習

311大地震今昔照曝！恐怖海嘯襲　災民「親睹殘破屍」忍痛拚重生

偷車賊飆破100km／h！業務被撞「趴引擎蓋」苦撐1公里搏命片曝光

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃　學生怒：睡著也被罰

龍蝦吃到飽4月還有一場　台北這家Buffet餐廳改裝前再加碼

「台灣地景花園」試開放！100元玩翻50種↑設施　新設「水中教堂」

味全龍睽違21年回歸中職一軍　年度口號「龍躍再現」

美國務卿稱「台灣能為世界作出貢獻」　外交部：與拜登密切合作

Spotify和KAKAO M達成協議！　IU、MAMAMOO等百組音源重新上架

床上驚見「別人的原味內褲」　男友反應超渣！她心死絕地大復仇

長髮妹背影超殺嗨跳《Gee》　一轉正面「醜到不行」

0元喝7-11咖啡！超狂「歡樂對對碰」限時登場　全家滿額送購物金

快訊／王定宇回台北了！　臉書照曝在國會辦公室

國際熱門新聞

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

阿嬤慶生願望「希望我死了」驚呆家人

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

福原愛家鄉老爺爺說話了！

日本311大地震十周年！台捐款68.5億元全球居冠

311大地震今昔照曝光　災民拚重生

日本妹玩健身環　蘋果圓肚長出「11字腹肌」

美股漲464點創新高　台積電ADR反跌逾2%

搭Uber拒戴口罩！　白目女「狂咳」嗆司機

笑看警察斷氣見死不救　酒駕男認罪

梅根8點神似戴妃　巧合還是模仿

差點上錯床！雙胞胎4人婚後同住「竟認錯老婆」

她離奇絞死！遭帥男虐打影片曝「竟地獄慘叫」

更多熱門

相關新聞

太窮被分手　18歲男殺訂婚女友再焚屍

太窮被分手　18歲男殺訂婚女友再焚屍

泰國彭世洛府（Phitsanulok）18歲學生與19歲女友康瑤原本論及婚嫁，沒想到卻被女方家人一直嫌棄貧窮，兩人因此發生爭吵，他不滿女友提出分手，一氣之下便將人勒斃，再帶到森林棄屍、焚毀；事後因為心中內疚，加上家人苦勸，他才主動出面向警方自首。

美制裁緬軍領袖子女　安理會同意譴責軍方施暴

美制裁緬軍領袖子女　安理會同意譴責軍方施暴

住院老翁10樓墜下「卡外牆水管」慘死

住院老翁10樓墜下「卡外牆水管」慘死

酒醉媽痛毆阿嬤　7歲女兒反應超感人

酒醉媽痛毆阿嬤　7歲女兒反應超感人

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

關鍵字：

翁山蘇姬 緬甸政變 東南亞要聞 聯合國安理會緬甸

讀者迴響

熱門新聞

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

「最美死刑犯」被槍決！死前要求...全場傻了

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

小6被女大生「吃掉」　鳳梨得意認了

即／吵架後爆火警！空姐夫妻全身逾50%恐怖燒傷

9年用不完！好市多神器霸王長1公里

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

福原愛出遊高帥男起底！

新北男送FM2紅豆湯！她慘遭性侵「永久癱瘓」

台灣亞特蘭提斯！翡翠水庫藏沉睡35年碧山國小

浪汪躺床墊斷氣　她要裝箱秒嚇傻

日媒又打臉江宏傑！「送福原愛的千萬婚戒是凹來的」

《甘味》女星交往3天閃嫁！曝內幕「喝酒出事」

長髮妹坐博愛座被嗆：妳滿55歲了？

更多

最夯影音

更多
莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」

莊凌芸逝世..蕭敬騰心碎：是個惡夢　他難過好多天..「不知她受了多少委屈」
太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

太胖被甩！他魔鬼狂練臉部肌肉　2月後獲超稜角線條自封下顎CEO

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

有夠衰！男遭小貨車「0減速衝撞」 還被駕駛打斷鼻梁嗆：停那幹嘛

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

林敬倫.潘君侖.曹佑寧跳遠全場驚呼　超猛成績直逼「張庭瑚紀錄」！

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面