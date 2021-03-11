311大地震10週年！強震+海嘯+核災重創日本...還有4萬災民回不了家

記者王佩翊／編譯

日本311大地震屆滿10年，規模9的強震瞬間震垮了日本人的家園，甚至引發巨大海嘯，導致福島第一核電廠的爐心熔毀，大量的放射性物質外洩，此次核災更被國際原子能機構歸類成最嚴重的第7級核事故。根據警察廳9日公布的最新數據，311罹難者共有1萬5900人，2525人失蹤。此外，即使強震已經過去10年，至今卻仍有4萬名災民仍在避難，無法回到家鄉。

▲日本311大地震至今屆滿10週年。（圖／路透）



根據《日本放送協會》報導，2011年3月11日下午2時46分，日本東北海岸發生規模9的強震，深度僅10公里，劇烈的晃動隨即震垮許多建築物，不僅如此，更因此引發10公尺以上的巨大海嘯，侵襲東北地區與關東地區沿岸，全日本瞬間成為人間煉獄。根據統計，311的罹難者共有1萬5900人，其中大部分都是遭到海嘯淹沒捲走。

▲▼福島第一核電廠核子反應爐遭海嘯沖毀。（圖／路透）



其中，岩手、宮城以及福島等三縣受創程度最為嚴重，人口大幅減少30萬人，而有6成的民眾至今仍留下心理陰影，有4成的人因創傷過大，經常難以入眠。事實上，許多在巨大海嘯中存活下來的倖存者在當時曾經親眼目睹親友遭海嘯捲走，或是事後在家園看到滿滿的罹難者遺體與斷肢，由於衝擊過大，也讓他們很難走出傷痛。

儘管311大地震已經過去10年，但目前仍有4萬1241人被迫離開家鄉避難，住在臨時居所，當中大部分都是來自福島的災民。根據《每日新聞》報導，福島縣至今仍有7個市町村因核災事故封鎖，共337平方公里的土地無法居住，這些災民更是不敢想什麼時候才能回家。

▲▼311大地震引發巨大海嘯，重創東北與關東地區沿岸。（圖／路透）

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