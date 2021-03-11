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驚世媳婦！食物放「殺蜥毒藥」殺死婆婆　落網稱：目標本是老公

▲廚房,料理（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲印尼一名媳婦因不滿遭婆婆責罵，竟在食物裡下毒。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者周依儒／綜合報導

婆媳問題在世界各地都是最難解的問題之一！印尼南蘇門答臘一名媳婦因不滿被婆婆責罵，一氣之下竟然把專門用來殺蜥蜴的毒藥，放進婆婆的食物裡毒殺婆婆，甚至連婆婆的貓也一起毒殺暴斃。不過這名媳婦在遭逮捕後，竟還態度惡劣稱自己原本是想毒死屢次外遇的老公。

綜合外媒報導，印尼南蘇門答臘的「Lebung Itam」7日傳出一名45歲女子毒殺61歲婆婆的驚悚事件。據了解，這名媳婦嫁進婆家多年，平常為人隨和也會主動幫忙做家事，但婆婆似乎怎樣都不滿意，總會到處挑剔，導致婆媳相處越來越不睦，經常發生口角。

近日忍無可忍的媳婦一氣之下將專門殺蜥蜴的毒藥粉放在一道魚料理中，導致婆婆一吃下去就立刻口吐白沫、中毒身亡，且由於婆婆也將這道料理餵給家中附近的3隻流浪貓，因此現場不但有婆婆的屍體，還有另外3隻貓的屍體。

▲▼ 0

▲這名媳婦落網後稱，原本目標其實是老公。（圖／翻攝自jakarta.suara）

當地警方透露，他們逮捕了媳婦後，媳婦就坦承犯案並氣憤表示，婆婆平常就會虐待她，所以出於報復心態，她才會動起邪念，且原本根本不是要毒殺婆婆，而是丈夫！因為丈夫平時對她態度差勁，還經常外遇，在外面養超多小三。警方也指出，不論媳婦原本要殘害的對象是誰，根據當地法律，只要是預謀殺人罪，都可能要終身監禁直至死亡。

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印尼毒藥蜥蜴婆媳蘇門答臘

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