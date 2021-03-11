偷車賊飆破100km／h！業務被撞「趴引擎蓋」苦撐1公里搏命片曝光

記者吳美依／綜合外電報導

加拿大安大略省（Ontario）發生一起驚險事件。一名西裝男與友人來到中古車商Sport Motors賞車，進入駕駛座後，卻假借「打電話」名義要求獨處，並趁機猛催油門，試圖竊車逃逸。他狠狠撞上23歲中古車業務莫伊（Moe Al-Kaissy），不顧對方跌倒、趴在引擎蓋上，一路飆破時速100公里，大約1公里路程後，成功把人甩掉，逃之夭夭。

▲加拿大中古車業務莫伊（Moe Al-Kaissy）被竊賊狠撞，趴上引擎蓋。（圖／翻攝自Facebook／Sport Motors）



根據監視器畫面，本案發生於3日下午5時40分左右，莫伊被迎面撞上，膝蓋承受重擊，直接撲倒在引擎蓋上，卻因汽車飆速疾駛，別無選擇，只好攀附其上，動彈不得。他擔心車速越來越快，苦撐1公里後決定放手，在車水馬龍的大馬路上摔落翻滾，差點被竊賊同夥駕駛的車輛撞上。

▲莫伊在大馬路上跌落翻滾，差點被竊賊同夥駕駛的汽車撞上。（圖／翻攝自Facebook／Sport Motors）



莫伊表示，家族經營中古車生意很久，從來沒有在光天化日之下遇到竊賊，甚至差點為此丟掉性命。他回憶可怕經歷時說，「我真的覺得我要死了……我必須抓住雨刷，因為我快要滑下去了，雙腳在街上拖行，鞋子不見，襪子也破了。我的雙腳現在都是傷痕」。

莫伊的哥哥穆斯塔法（Mustafa）透露，嫌犯先前曾經打電話到店裡，詢問汽車狀況，幾小時後親自到場，以賞車之名行偷車之實。兄弟倆根據GPS定位，發現失竊車輛目前正在北約克（North York）地區，他們公布影片，希望同行提高警覺、避免受害。

警方已經對此展開調查，公布嫌犯外貌特徵與失竊車款，呼籲可能拍到相關線索的駕駛提供行車紀錄器畫面，協助破案。

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