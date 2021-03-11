美制裁緬軍事領袖敏昂萊及子女「6企業遭殃」　安理會擬譴責軍方





▲緬甸政變，軍人鎮壓抗議民眾天天傳出惡行。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓/紐約10日綜合外電報導

緬甸軍方2月1日發動政變後，持續鎮壓抗議者。美國今天對緬甸軍方領袖敏昂萊的子女及其相關企業祭出制裁；聯合國安全理事會也商定一份譴責緬軍暴力對待抗議者的聲明。

路透社報導，根據美國財政部網站，華府將緬甸軍事領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）兩個小孩─昂瞥宋（Aung Pyae Sone）和欽提瑞賽蒙（Khin Thiri Thet Mon）納入黑名單，並制裁他們掌控的6家企業。

另一方面，根據法新社，外交人員表示，聯合國安全理事會（UN Security Council）今天無異議同意一份聲明，以譴責緬甸軍方動用暴力對付和平抗議者。但聲明中未用「政變」一詞，也未提及如果上月奪權的緬甸將領不停止鎮壓，可能面臨國際制裁。

這是安理會15個成員國1個多月來第2度就緬甸情勢，罕見團結起來。

最新聲明表示，安理會「強烈譴責使用暴力對付包括婦女、年輕人、孩童在內的和平抗議者」。

聲明也提到，安理會「對於（緬甸）醫護人員、公民社會、工會成員、記者和媒體工作者面臨限制，表達深度關切，並要求立即釋放被任意拘留的所有人」。

「安理會要求（緬甸）軍方極度克制，同時強調，安理會正密切關注局勢。」

聲明也呼籲聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）儘速造訪緬甸。瑞士籍的柏其納曾與緬甸軍政府聯繫，多次要求造訪當地，但迄今未獲允許。

安理會2月4日曾發布聲明，表達「深度關切」緬甸情勢，當時安理會只花2天時間協商聲明用字。但這次協商過程較為費力，外交人員表示主要是遭中國卡關。作為安理會常任理事國的中國是緬甸的傳統盟友。