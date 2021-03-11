研究：英國COVID-19變異病毒株　致死率明顯較高

▲2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.1.7，致死率較前幾個病毒株高出30%到100%。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社倫敦10日綜合外電報導

研究人員今天表示，去年9月首度在英國發現傳染力更強的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）變異株B.1.1.7，目前已經蔓延全球，且致死率較前幾個病毒株高出30%到100%。

英國一項研究把感染B.1.1.7變異株的患者死亡率，與感染其他病毒株的患者做比較，科學家指出，B.1.1.7的致死率「明顯高於」其他病毒株。

2020年9月首度在英國發現COVID-19變異株B.1.1.7 ，至今已經蔓延到100多個國家。

變異病毒株B.1.1.7有23個突變，其中部分的突變使其傳染力更強。英國科學家表示，B.1.1.7的傳染力較先前一些主要流行的冠狀病毒變異株高出大約40%至70%。

今天刊登在英國醫學期刊（British Medical Journal）的研究報告指出，在5萬4906個感染B.1.1.7的樣本中，病歿人數為227人，同樣是5萬4906個感染其他變異株的樣本，病歿人數僅有141人。

共同主導這項研究的英國艾希特大學（Exeter University）研究員查倫（Robert Challen）說：「加上快速傳播的能力，這讓B.1.1.7成為威脅，應該予以認真看待。」