日311大地震十周年！台捐全球最多68.5億元協助重建　奠定台日友誼

▲日本311大地震距今已十周年。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

日本發生有紀錄以來最強的地震，便是2011年3月11日的下午2時46分，在東北爆發的規模9.1強震，隨即引發的海嘯及核災瞬間成為日人惡夢，死傷者眾，財產損失規模巨大，至今仍有後遺症，史稱「311大地震」。今年3月11日是大地震十周年，根據日方統計台灣之後陸續捐款至少200億日圓，為全球最多，彰顯了台日情誼及台人對日的特殊情感。

外交部公開數據顯示，截至2014年底台灣捐款賑災日本的總額為68.5億元其中分為三大類，包括政府機關捐款7.6億元、慈善團體捐款54.3億元；以及民間個人和團體捐款的6.5億元。

▼日本311大地震，福島核電廠受創造成生態浩劫，至今未能回歸正常。（圖／路透）

台日雙方的情誼在311大地震後顯著加溫，因台灣人對日捐款總額居世界各國之冠，引起日人注意及感激，往後至今經常能看到社群網站、電視新聞及實際接觸上，都有「台日友好」的各種象徵物與感謝。

八周年時探究以台日古今研究與介紹為主軸的季刊《薰風》，便對台灣捐款日本200億日圓以及其他實質幫助，進行一番回顧。200億日圓中的21億日圓，是在災後第七天的一檔慈善節目上募得的，歷時4小時半，其他還有《送愛到日本》等節目也參與募款，政府、團體及個人募款也在短時間內大量出現。

▼今年3月開始，台北捷運中山站貼有日人感謝台灣311賑災的大幅版面。（圖／翻攝自推特「@MayU121」）

台灣慈濟功德會在災後第5天前進日本，開著卡車與自用車前往災區，為的就是要替當地居民發放熱食與慰問金。當時從茨城縣大洗町一路到気仙沼市等重災區進行震災關懷，10度低溫下供應了咖哩飯、炒米粉、味噌湯等熱食，據說總共高達10萬噸。慈濟功德會也與日本當地政府合作，向災區家庭各發放5萬至7萬日圓不等的慰問金，其中一名印象深刻的居民表示，在當時一片狼藉與黑暗中，能拿到現金是最開心的，「比起實體價值，更多的是無上的安心感。」

災後多年台灣仍持續伸出援手，如台灣交通部觀光局推出「台灣希望之旅」，招待日本東北災區1000位居民來台散心2周，期間參觀的921台灣大震災復興紀念館，也為他們帶來鼓舞。

此外，台灣紅十字會也捐初總建設費的四成款項，投入宮城縣總額56億日圓的「南三陸町病院」建設之中，醫院前方現在立著刻有「謝謝台灣」的石碑。

▼南三陸町病院落成，台日友好。（圖／翻攝自推特「@nipponkairagi」）

今日的台日友好能回溯多年以前至今的交流交纏，包括日本在台建設、台灣921、八八水災以及八仙塵爆等日人對台賑災，311事件台灣200億日圓的對日援助，便是投桃報李的結果。