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美中高層首18日會晤　布林肯、蘇利文對上楊潔篪、王毅

▲▼美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓10日專電

美國國務院今天宣布，國務卿布林肯與國安顧問蘇利文18日將前往阿拉斯加，與中共中央政治局委員楊潔篪及中國外交部部長王毅會面。這將是拜登政府上任後美中高層首度會晤。

多家媒體近日接連報導，美中外交高層將進行美國總統拜登（Joe Biden）1月20日上任以來的首度會晤。美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天中午透過聲明，證實這項消息。

普萊斯表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）及白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）18日將前往阿拉斯加，與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅會晤。

針對會議內容重點，普萊斯僅說美方會與中方討論一系列議題，但並未提供任何細節。

布林肯曾在2月5日與楊潔篪首度通話。根據國務院事後發布的重點摘要，布林肯在電話中強調，美方會持續捍衛新疆、西藏與香港的人權及民主價值，也會為威脅台海穩定對中國究責。

拜登2月10日與中國國家主席習近平首度通話時，也對中共鎮壓香港、侵犯新疆人權及在包括台灣在內區域的專斷作為表達關切。預料18日的美中高層會議也會觸及相關議題。

普萊斯強調，美中高層會面時間點，是落在布林肯與美國最緊密的兩個區域盟友日本、南韓會晤後舉辦；布林肯將於19日返回華府。

美國國務院今天上午才證實，布林肯將與國防部長奧斯汀（Lloyd Austin ）於15日至18日訪問日本、南韓。

其中16日和17日兩人將訪問東京，屆時會和日本外務大臣茂木敏充、日本防衛大臣岸信夫舉行「2+2」會議；布林肯也會和日本商界人士舉行視訊會議，彰顯美日經濟關係重要性並討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）帶來的經濟衝擊。

17日和18日訪問首爾期間，布林肯與奧斯汀也同樣會與南韓外交、防衛首長舉行聯合會議；布林肯也會另外和南韓青年領袖、記者透過視訊會面互動。

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