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梅根逃離王室…這8點「神似戴妃」　是巧合還是刻意模仿？

【哈利梅根爆猛料】梅根8大點神似黛妃　是巧合還是刻意模仿？

▲哈利與梅根在2018年舉行盛大婚宴。（翻攝The Royal Family臉書）

圖文／鏡週刊

1995年，黛安娜王妃（Diana, the Princess of Wales）在肯辛頓宮接受BBC專訪，一句「我們的婚姻有3個人，太擠了」轟動全世界。誰想得到，26年後的現今，黛妃的次子哈利（Prince Harry）帶著妻子梅根（Meghan Markle）逃離王室，在大西洋的另一端大爆猛料，哈利提到，他最大的恐懼，就是梅根重演黛妃悲劇，明顯將妻子與母親相提並論。外媒《INSIDER》整理出幾個梅根與黛妃之間8個相似之處。究竟是巧合還是刻意模仿？只能讓大家自由心證了。

1. 婚前對王室生活不甚瞭解

梅根在訪問時告訴歐普拉，她從小對英國王室一無所知，那不是美國人會關注的議題。她聲稱婚前從沒上網查過哈利王子的背景、不懂王室禮節，與女王第一次見面時不知如何行禮，更不知成為一名王室成員要做些什麼事。

黛妃成長於貴族家庭，對王室有更多理解，她的姊姊莎拉（Sarah Spencer）甚至與查爾斯王儲交往過。不過，黛妃嫁入王室時年僅19歲，她透露自己不知道加入王室後，實際上會帶來什麼影響，也不知她會不會得到支持。

2. 將王室生活比擬為「童話」

黛妃告訴BBC記者巴希爾（Martin Bashir），她與查爾斯的婚姻備受世界關注，那是大家夢想中的童話故事。不過，當她知道查爾斯仍與舊情人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）藕斷絲連，「那真的很難過，童話故事結束了，最重要是我們的婚姻發生了變化」。

梅根告訴歐普拉，身為一個美國人，她對英國王室的認知就如童話所述。與黛妃不同的是，當歐普拉在結尾問梅根：「你和王子的故事有了幸福結局嗎？」梅根表示，「比你讀過的任何童話故事都更好」。

3. 結婚前夕發生「戲劇性事件」

黛妃與查爾斯在婚前受訪，記者問：「你們相愛嗎？」黛妃嬌羞說：「那當然」。查爾斯卻說：「這要看你如何定義愛了。」多年後黛妃在紀錄片《Diana: In Her Own Words》提到這段回憶，她表示當下非常震驚，查爾斯的回答很奇怪，令她受傷。
【哈利梅根爆猛料】梅根8大點神似黛妃　是巧合還是刻意模仿？
 
▲梅根（左圖右）大婚前曾因花童褲襪問題與大嫂凱特起口角。黛妃（右圖右）與查爾斯婚前受訪，查爾斯的回答令人傻眼。（翻攝sussexroyal、iLovePrincessDiana影片）

梅根與哈利大婚時，有八卦媒體報導，凱特想遵循王室傳統，讓夏綠蒂小公主和伴娘們穿上褲襪，但梅根不同意，雙姝因此起了口角，凱特還因此躲到試衣間痛哭。對此，梅根在專訪中反駁，她說：「事實正好相反，我才是被凱特弄哭的人。」

4. 「澳洲之旅」是關鍵轉折

哈利受訪時表示，他與梅根婚前受到王室成員歡迎，「但一切在在澳洲之旅發生變化」。梅根說，那是他們第一次出訪國外，正要宣布懷了第一胎。哈利認為，梅根在當地受到民眾熱烈歡迎，令王室跌破眼鏡，這讓他們想起了黛妃。

據悉，1983年黛妃和查爾斯到澳洲和紐西蘭，展開為期6週的參訪，那是他們首次出訪，黛妃親民和善，身受民眾愛戴，之後在全球掀起「黛安娜狂熱」（Dianamania）。黛妃的光芒力壓丈夫，讓查爾斯很不是滋味，也引來王室成員忌妒。

5. 被英國八卦小報糾纏霸凌

2016年，梅根與哈利開始交往，英國八卦媒體如《每日郵報》《太陽報》《鏡報》等對她的惡意報導從沒少過，會拿她的非裔身分、曾經離過婚、與父親失和等議題大作文章，字裡行間充滿歧視與暴力。哈利夫婦甚至對這些小報提出訴訟。

至於黛妃，在婚前就被媒體緊盯，婚後更是不放過她。她到訴BBC記者巴希爾，「我幾乎天天登上報紙頭版，那是一個孤軍奮戰的過程，媒體把你捧得越高，就摔得愈慘」。她更直言，失敗的婚姻與八卦媒體脫離不了關係，媒體給他們巨大壓力，被許多人誤解。1997年8月31日，她與男友多迪在巴黎遭狗仔隊追逐，車子失控越過行車線撞向燈柱和石牆後爆炸，年僅36歲的黛妃慘死，至今仍是英國王室最黑暗的回憶。

6. 宮中生活沒有話語權

【哈利梅根爆猛料】梅根8大點神似黛妃　是巧合還是刻意模仿？

▲黛安娜王妃生前與查爾斯王儲育有威廉王子和哈利王子。（翻攝The Royal Family臉書）

梅根在受訪時說到，她向來重視個體獨立，特別致力於為女權發聲。但進入王室後她「被禁聲」，將自己形容為《小美人魚》裡的愛麗兒公主，嫁給王子就不能說話了，如今她要奪回話語權。

黛安娜王妃說，之所以會決定接受BBC訪問，就是要大聲說出真相，因為如果不這麼做，外界對她的婚姻只會抱著懷疑與誤解。

7. 因王室工作備感壓力

【哈利梅根爆猛料】梅根8大點神似黛妃　是巧合還是刻意模仿？

▲哈利與梅根出席任何場合都需面帶笑容。（翻攝sussexroyal IG）

黛妃身為王室成員，亮相各大場合，也必須遵守各種王室禮節，她告訴巴希爾：「那種壓力是無法忍受的，我的工作也受到了影響。我想奉獻110%的經歷，卻只能做到50%，我感到精疲力竭，因為壓力是如此的殘酷。」

至於梅根則說，即便飽受媒體攻擊，每回與哈利出訪慈善晚宴，她都必須要面帶笑容，那就王室成員的工作，他們在照片上看起來迷人、光鮮亮麗，但人們不知道的是，她經常在背後哭泣。

8. 有過輕生念頭、向王室求助無門

根據黛妃紀錄片，查爾斯在婚後持續與卡蜜拉暗通款曲，甚至和黛妃放話：「我拒絕成為唯一一個沒有情婦的威爾斯親王」。傷心不已的黛妃罹患憂鬱症和暴食症，她曾向婆婆英國女王求助，但女王愛莫能助，只說：「我不知道該怎麼幫妳，查爾斯沒救了。」在哈利王子出生後，黛妃與查爾斯的關係決裂，黛妃患上產後憂鬱症，並5度嘗試輕生。

而梅根則是向歐普拉坦言，王室生活如坐牢，護照、駕照、信用卡全被收走。她4個月只出門2次，但媒體對她的惡意傳聞滿天飛，「到處都是我的消息，但我哪裡都不能去」。她以為自己受到王室保護，想不到母親和朋友看到許多報導後哭著告訴她：「不，梅根，他們沒有在保護妳。」她坦言真的不想活了，她曾向王室求助，想去接受精神治療，但王室拒絕，認為那樣對王室不好。

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資料來源：《INSIDER》


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