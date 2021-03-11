梅根逃離王室…這8點「神似戴妃」　是巧合還是刻意模仿？

▲哈利與梅根在2018年舉行盛大婚宴。（翻攝The Royal Family臉書）
圖文／鏡週刊
1995年，黛安娜王妃（Diana, the Princess of Wales）在肯辛頓宮接受BBC專訪，一句「我們的婚姻有3個人，太擠了」轟動全世界。誰想得到，26年後的現今，黛妃的次子哈利（Prince Harry）帶著妻子梅根（Meghan Markle）逃離王室，在大西洋的另一端大爆猛料，哈利提到，他最大的恐懼，就是梅根重演黛妃悲劇，明顯將妻子與母親相提並論。外媒《INSIDER》整理出幾個梅根與黛妃之間8個相似之處。究竟是巧合還是刻意模仿？只能讓大家自由心證了。
1. 婚前對王室生活不甚瞭解
梅根在訪問時告訴歐普拉，她從小對英國王室一無所知，那不是美國人會關注的議題。她聲稱婚前從沒上網查過哈利王子的背景、不懂王室禮節，與女王第一次見面時不知如何行禮，更不知成為一名王室成員要做些什麼事。
黛妃成長於貴族家庭，對王室有更多理解，她的姊姊莎拉（Sarah Spencer）甚至與查爾斯王儲交往過。不過，黛妃嫁入王室時年僅19歲，她透露自己不知道加入王室後，實際上會帶來什麼影響，也不知她會不會得到支持。
2. 將王室生活比擬為「童話」
黛妃告訴BBC記者巴希爾（Martin Bashir），她與查爾斯的婚姻備受世界關注，那是大家夢想中的童話故事。不過，當她知道查爾斯仍與舊情人卡蜜拉（Camilla Parker Bowles）藕斷絲連，「那真的很難過，童話故事結束了，最重要是我們的婚姻發生了變化」。
梅根告訴歐普拉，身為一個美國人，她對英國王室的認知就如童話所述。與黛妃不同的是，當歐普拉在結尾問梅根：「你和王子的故事有了幸福結局嗎？」梅根表示，「比你讀過的任何童話故事都更好」。
3. 結婚前夕發生「戲劇性事件」
梅根與哈利大婚時，有八卦媒體報導，凱特想遵循王室傳統，讓夏綠蒂小公主和伴娘們穿上褲襪，但梅根不同意，雙姝因此起了口角，凱特還因此躲到試衣間痛哭。對此，梅根在專訪中反駁，她說：「事實正好相反，我才是被凱特弄哭的人。」
4. 「澳洲之旅」是關鍵轉折
據悉，1983年黛妃和查爾斯到澳洲和紐西蘭，展開為期6週的參訪，那是他們首次出訪，黛妃親民和善，身受民眾愛戴，之後在全球掀起「黛安娜狂熱」（Dianamania）。黛妃的光芒力壓丈夫，讓查爾斯很不是滋味，也引來王室成員忌妒。
5. 被英國八卦小報糾纏霸凌
2016年，梅根與哈利開始交往，英國八卦媒體如《每日郵報》《太陽報》《鏡報》等對她的惡意報導從沒少過，會拿她的非裔身分、曾經離過婚、與父親失和等議題大作文章，字裡行間充滿歧視與暴力。哈利夫婦甚至對這些小報提出訴訟。
至於黛妃，在婚前就被媒體緊盯，婚後更是不放過她。她到訴BBC記者巴希爾，「我幾乎天天登上報紙頭版，那是一個孤軍奮戰的過程，媒體把你捧得越高，就摔得愈慘」。她更直言，失敗的婚姻與八卦媒體脫離不了關係，媒體給他們巨大壓力，被許多人誤解。1997年8月31日，她與男友多迪在巴黎遭狗仔隊追逐，車子失控越過行車線撞向燈柱和石牆後爆炸，年僅36歲的黛妃慘死，至今仍是英國王室最黑暗的回憶。
6. 宮中生活沒有話語權
▲黛安娜王妃生前與查爾斯王儲育有威廉王子和哈利王子。（翻攝The Royal Family臉書）
梅根在受訪時說到，她向來重視個體獨立，特別致力於為女權發聲。但進入王室後她「被禁聲」，將自己形容為《小美人魚》裡的愛麗兒公主，嫁給王子就不能說話了，如今她要奪回話語權。
黛安娜王妃說，之所以會決定接受BBC訪問，就是要大聲說出真相，因為如果不這麼做，外界對她的婚姻只會抱著懷疑與誤解。
7. 因王室工作備感壓力
▲哈利與梅根出席任何場合都需面帶笑容。（翻攝sussexroyal IG）
至於梅根則說，即便飽受媒體攻擊，每回與哈利出訪慈善晚宴，她都必須要面帶笑容，那就王室成員的工作，他們在照片上看起來迷人、光鮮亮麗，但人們不知道的是，她經常在背後哭泣。
8. 有過輕生念頭、向王室求助無門
而梅根則是向歐普拉坦言，王室生活如坐牢，護照、駕照、信用卡全被收走。她4個月只出門2次，但媒體對她的惡意傳聞滿天飛，「到處都是我的消息，但我哪裡都不能去」。她以為自己受到王室保護，想不到母親和朋友看到許多報導後哭著告訴她：「不，梅根，他們沒有在保護妳。」她坦言真的不想活了，她曾向王室求助，想去接受精神治療，但王室拒絕，認為那樣對王室不好。
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資料來源：《INSIDER》
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