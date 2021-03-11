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Bug鴿子「馬達式甩頭」!15秒左右瘋搖100下　網嚇壞：千萬別碰

▲▼公園鴿子怎麼了？15秒搖頭破百下網傻眼。（圖／翻攝自臉書木柵社團）

▲民眾公園驚見「鴿子瘋狂搖頭」，網友驚呼「千萬別隨便碰牠」。（圖／翻攝自臉書木柵社團）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在臉書社團《木柵社團》上傳一支影片，內容是她在台北仙岩公園發現一隻鴿子，看見人類接近不但沒有立刻逃跑，反而自顧自的原地瘋狂左右搖頭，畫面曝光立刻引發網友熱議，也有許多人直呼「找專家來，千萬別隨便碰牠。」

影片中可以看見，一隻灰白毛色的鴿子坐在石板上面，看見人類接近不但沒有立刻逃跑，只是繼續瘋狂左右不停甩頭，短短15秒中至少甩了近100下，讓原PO看了忍不住問「不知道牠怎麼了」。

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其他網友看了影片後紛紛猜測原因，有人說「應該是生病還是受傷了」、「會不會飛行時撞到頭，造成的腦部神經損傷」、「會不會是吃到寄生蟲啊」、「吃了寄生蟲後，被控制了吧」、「感染病毒了，不要接觸」。

也有人逗趣說，「應該是遇到惡性Bug了，重啟遊戲就可以了」、「動次動次，好有節奏感」、「牠正在探索14000605次中，唯一的勝利機會」、「誤食搖頭丸了嗎」、「這真的不是縮時攝影嗎」。

原PO事後也補充，後來有愛心人士到現場幫忙處理，鴿子初步應該是腦震盪及生病，持續觀察中。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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