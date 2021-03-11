「我趕回家吃壽司啦」…見警察被撞就快斷氣　吸毒酒駕男歡呼嘲弄

▲酒駕示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者王致凱／綜合報導

澳洲墨爾本2020年4月發生一起重大車禍，4名警官攔下一名吸毒酒駕又超速的保時捷駕駛，結果遭後方失控卡車追撞殉職，而倖存的違規駕駛普西（Richard Pusey）不但沒有設法救人，反而一邊錄影、一邊嘲笑當時尚未斷氣的女警，引發澳洲全民憤慨。全案審理近1年後，普西終於在最後一刻「全部認罪」，希望換取減刑。

綜合外媒報導，現年42歲的普西，2020年4月22日晚間吸毒後駕駛保時捷跑車，在墨爾本附近的東部高速公路（Eastern Freeway）上以時速149公里的速度狂飆。

公路巡警獲報後，4名值勤警員前往攔截，確認普西已經嚴重危險駕駛，應當場將其逮捕並扣押車輛。沒想到在等候拖車到場的過程中，後方一輛卡車上的駕駛突然因身體不適導致車輛失控，卡車偏離主線道，並以時速100公里的速度衝進路肩，瞬間將現場警車撞成廢鐵，而4名警員泰勒（Lynette Taylor）、漢弗里斯（Glen Humphris）、金恩（Kevin King）和普雷斯特尼（Joshua Prestney）則慘死車輪下。

原本應該要被逮捕的普西僥倖逃過一劫，結果他竟然沒有設法搶救尚未斷氣的女警員，反而拿出手機錄影自拍，並嘲弄已經瀕死的警察說，「活該啦…我就只是想要回家吃壽司，你們還把我的車弄壞了。」這一切都被警員身上配戴的密錄器紀錄下來，成為鐵證。

事後，普西當作沒事一樣回家休息，還把車禍現場的照片上傳到社群網站上炫耀，結果被依毒品罪、危險駕駛和罕見的「破壞公眾體統罪」（outraging public decency）起訴。

經過辯護律師與檢方數個月以來的攻防後，普西終於在10日選擇認罪，換取從輕量刑的機會。外界分析認為，如果普西選擇不認罪，他的官司很可能一路拖到2022年下半年，但如果選擇認罪協商，他則有可能在月底以前被釋放。法院將於3月底以前傳喚普西聆訊。

至於實際撞死人的卡車駕駛辛格（Mohinder Singh）則從頭到尾都對罪行坦承不諱，他下周將出庭聆訊。

Australian man pleads guilty to filming and mocking police officers as they lay dying at crash scene https://t.co/8fHnOp5Wrg — BBC News (World) (@BBCWorld) March 10, 2021

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