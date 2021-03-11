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311海嘯「14km恐怖巨浪」襲福島核廠　輻射狂洩！10年前慘劇大回顧

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲日本311大地震引發海嘯，防波堤難擋巨浪。（圖／路透）

記者張寧倢／整理報導

日本311大地震屆滿10周年，造成近2萬人死亡，地震引發的海嘯更強襲了「福島第一核電廠」，爆發繼車諾比事件之後的首起重大核災，也是日本歷史上最嚴重的震災。對此，路透社與英國BBC也刊出了相關報導，以下《ETtoday新聞雲》就為您整理當年311核災的發生經過、人為缺失以及當地復原現況。

10年前福島核電廠發生了什麼？

福島第一核電廠位於東京東北方220公里處的福島縣雙葉郡，而2011年3月11日當地時間14時46分，於宮城縣首府仙台市外海發生規模9以上的大地震，最大震度7級的強烈搖晃，警報響起後居民幾乎只有10分鐘的反應時間，隨後海嘯便帶來超過14公尺巨浪，無情襲擊日本東海岸，約50萬人被迫撤離家園，近2萬人死亡。

海嘯越過防波堤，沖毀福島核電廠的防禦工程，淹沒了核子反應爐，引發了重大核災。當時核電廠的系統偵測到地震後，自動關閉了反應爐，並啟動應急柴油發電機，以保持冷卻劑在爐心周圍冷卻核燃料，否則核燃料最終會過熱熔化。不幸的是，地震發生約50分鐘之後，巨浪淹沒催毀了發電機，陷入全廠停電。

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲▼福島第一核電廠遭海嘯淹沒，反應爐空燒釀成多起爆炸，廠區建築被嚴重炸毀。（圖／路透）

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

雖然工作人員急忙試圖恢復電力供應，但在隨後的幾天內，1~3號反應爐的爐心相繼熔毀，更發生氫氣爆炸，嚴重損壞核電廠建築，使得放射性物質開始洩漏至大氣、海洋，周邊20km之內被劃為警戒區域，導致16萬居民撤離。此次核災被國際原子能機構歸類成最嚴重的第7級核事故，是繼車諾比事故後首個7級核災。

有多少人受傷？

據報導，福島核災中沒有人立即死亡，但至少有16名工作人員在化學爆炸中受傷，另有數十人在冷卻反應爐作業時暴露在輻射中，其中3人在高強度暴露後被送往醫院。日本政府2018年曾宣布，一名工人因輻射致死，且同意給予家屬賠償。此外，也有許多人在疏散中死亡，包含數十名轉院的患者。

嚴重「人為」核災

日本國會發起的獨立調查結論指出，311福島核災是「嚴重的人為災害」，並譴責核電廠負責運營商「東京電力」（TEPCO）未能達到安全要求，或未能為此類事故作好準備，東電的3名高管也於2019年遭法院判定怠忽職守，這同時也是核災中唯一一起刑事案件。

▲▼日本311大地震，芮氏規模9強震和海嘯擊垮了人民家園。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本芮氏規模9以上的311強震與海嘯，摧毀了人民的家園。（圖／達志影像／美聯社）

官商勾結的後果

獨立調查也顯示，核災事故除了因為疏於管理、預防之外，也是政府、監管機構與東電「互相勾結」帶來的後果。時任日本首相菅直人在核災問題上處理失當，使得支持率急跌，同年9月宣布內閣總辭。繼任首相野田佳彥於2012年表示，日本政府對這場災難有責任，而2019年日本法院也裁定，政府負有部份責任，應向撤離者支付賠償。

▲▼日本311大地震。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本311大地震當年災情慘不忍睹。（圖／達志影像／美聯社）

後續清理狀況如何？

311發生10年後，日本東北部的數個城鎮仍然被進止進入，當局正在清理該地區，以便居民能夠順利返家，但一些居民因為害怕輻射，不想回到災難之地，或是他們已在他處開始新的生活等原因，而決定永遠不會回到福島。

▼福島核電廠外至今仍能偵測到輻射。（圖／路透）

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

更大的挑戰是，在接下來30到40年內，需要數萬名工作人員在確保安全的狀況下，協助清除核電廠內的核廢料、燃料棒與100多萬噸具放射性的廢水。據報導，日本最快將從2022年開始向太平洋排放經過濾的廢水。部分科學家認為，海洋會稀釋這些水，對人類與動物健康風險較低，但環團認為，廢水中可能含有破壞人類DNA的有害物質，官員則稱，最終決策尚未出爐。

核能的未來黯淡？

路透社指出，現任日本首相菅義偉宣布，2050年要達到正負抵消的「碳中和」目標。支持者認為，核能對減碳至關重要，反對人士則稱，成本、安全與儲存核廢料都是使用核能帶來的問題。《朝日新聞》2月一項調查指出，有53%的日本人反對重啟反應爐，支持重啟者佔32%，而在福島則只有16%的人贊成重啟核電廠。

▲▼ 日本311大地震,東日本大地震。（圖／路透）

▲福島地區只有16%的人贊成重啟核電廠。（圖／路透）

在日本殘存的33座商業核能反應爐中，只有9座是按照福島核災發生後制定的全新安全標準而重啟，且目前只有4座正在運行，相較311之前的54座，現已大幅減少。2020上半年，核能僅佔日本能源需求的6%，相較之下，可再生能源則佔23.1%，化石燃料則有將近70%。

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲日本2016年福島第一核電廠附近的一名工作人員全身穿著防護裝備。（圖／路透）

政府能源政策顧問橘川武郎稱，如果將日本現有33座反應爐的壽命延長至60年，到2050年只會剩下18座，2069年後將一個也不剩，「日本是一個資源匱乏的國家，所以我們不應該隨意放棄核能的選項，但在現實中，核能的未來是黯淡的。」

▲▼日本311大地震、東日本大地震、福島第一核電站。（圖／路透）

▲海嘯發生後福島附近的狀況。（圖／路透）

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