311海嘯「14km恐怖巨浪」襲福島核廠　輻射狂洩！10年前慘劇大回顧

▲日本311大地震引發海嘯,防波堤難擋巨浪。(圖/路透)

記者張寧倢/整理報導

日本311大地震屆滿10周年,造成近2萬人死亡,地震引發的海嘯更強襲了「福島第一核電廠」,爆發繼車諾比事件之後的首起重大核災,也是日本歷史上最嚴重的震災。對此,路透社與英國BBC也刊出了相關報導,以下《ETtoday新聞雲》就為您整理當年311核災的發生經過、人為缺失以及當地復原現況。

10年前福島核電廠發生了什麼?

福島第一核電廠位於東京東北方220公里處的福島縣雙葉郡,而2011年3月11日當地時間14時46分,於宮城縣首府仙台市外海發生規模9以上的大地震,最大震度7級的強烈搖晃,警報響起後居民幾乎只有10分鐘的反應時間,隨後海嘯便帶來超過14公尺巨浪,無情襲擊日本東海岸,約50萬人被迫撤離家園,近2萬人死亡。

A decade after the Fukushima nuclear disaster, Japan still faces a daunting clean-up task at the plant and nearby area. pic.twitter.com/WTj8de8I6L

海嘯越過防波堤,沖毀福島核電廠的防禦工程,淹沒了核子反應爐,引發了重大核災。當時核電廠的系統偵測到地震後,自動關閉了反應爐,並啟動應急柴油發電機,以保持冷卻劑在爐心周圍冷卻核燃料,否則核燃料最終會過熱熔化。不幸的是,地震發生約50分鐘之後,巨浪淹沒催毀了發電機,陷入全廠停電。

▲▼福島第一核電廠遭海嘯淹沒,反應爐空燒釀成多起爆炸,廠區建築被嚴重炸毀。(圖/路透)

雖然工作人員急忙試圖恢復電力供應,但在隨後的幾天內,1~3號反應爐的爐心相繼熔毀,更發生氫氣爆炸,嚴重損壞核電廠建築,使得放射性物質開始洩漏至大氣、海洋,周邊20km之內被劃為警戒區域,導致16萬居民撤離。此次核災被國際原子能機構歸類成最嚴重的第7級核事故,是繼車諾比事故後首個7級核災。

有多少人受傷?

據報導,福島核災中沒有人立即死亡,但至少有16名工作人員在化學爆炸中受傷,另有數十人在冷卻反應爐作業時暴露在輻射中,其中3人在高強度暴露後被送往醫院。日本政府2018年曾宣布,一名工人因輻射致死,且同意給予家屬賠償。此外,也有許多人在疏散中死亡,包含數十名轉院的患者。

嚴重「人為」核災

日本國會發起的獨立調查結論指出,311福島核災是「嚴重的人為災害」,並譴責核電廠負責運營商「東京電力」(TEPCO)未能達到安全要求,或未能為此類事故作好準備,東電的3名高管也於2019年遭法院判定怠忽職守,這同時也是核災中唯一一起刑事案件。

▲日本芮氏規模9以上的311強震與海嘯,摧毀了人民的家園。(圖/達志影像/美聯社)

官商勾結的後果

獨立調查也顯示,核災事故除了因為疏於管理、預防之外,也是政府、監管機構與東電「互相勾結」帶來的後果。時任日本首相菅直人在核災問題上處理失當,使得支持率急跌,同年9月宣布內閣總辭。繼任首相野田佳彥於2012年表示,日本政府對這場災難有責任,而2019年日本法院也裁定,政府負有部份責任,應向撤離者支付賠償。

▲日本311大地震當年災情慘不忍睹。(圖/達志影像/美聯社)

後續清理狀況如何?

311發生10年後,日本東北部的數個城鎮仍然被進止進入,當局正在清理該地區,以便居民能夠順利返家,但一些居民因為害怕輻射,不想回到災難之地,或是他們已在他處開始新的生活等原因,而決定永遠不會回到福島。

▼福島核電廠外至今仍能偵測到輻射。(圖/路透)

更大的挑戰是,在接下來30到40年內,需要數萬名工作人員在確保安全的狀況下,協助清除核電廠內的核廢料、燃料棒與100多萬噸具放射性的廢水。據報導,日本最快將從2022年開始向太平洋排放經過濾的廢水。部分科學家認為,海洋會稀釋這些水,對人類與動物健康風險較低,但環團認為,廢水中可能含有破壞人類DNA的有害物質,官員則稱,最終決策尚未出爐。

“I want to run with my late daughter again.”@rumireports met with a father who found his daughter’s body in the aftermath of the 3/11 tsunami. He is set to run a part of the delayed Olympic torch relay in her memory #東日本大震災 #あれから10年 pic.twitter.com/UboaXfpf8U