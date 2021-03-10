　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

1億6800萬孩童因疫情「一整年沒上學」　數百萬人恐永遠中輟

▲▼教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲教室示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，巴拿馬的8歲女孩布瑞塔妮和其他約89萬名學生一樣，已經一年沒有上學。聯合國機構憂心數百萬處境類似的孩童恐將永久輟學。

法新社報導，布瑞塔妮（Brithany）透過媽媽孟多薩（Milena Mendosa）的預付卡手機，偶爾上一堂網路課程。單親的孟多薩身兼兩份工，除了為人打掃房子外，也在市場當小販。

有些時候線上課程會被取消，有時則是手機網路無法負擔流量，布瑞塔妮最後就會玩耍而不是學習。

根據聯合國兒童基金會（UNICEF），有14個國家的學校自去年3月20日以來大多維持關閉，其中有2/3位於拉丁美洲與加勒比海地區。

全球約1億6800萬孩童求學受到影響，其中拉丁美洲地區就佔近9800萬人，年度行事曆上的190個上學日平均有158天停課。

UNICEF本月說：「在這14個國家中，巴拿馬學校停課的天數最多，接下來是薩爾瓦多、孟加拉與玻利維亞。」而厄瓜多和秘魯今年也尚未讓孩童重返校園。

根據UNICEF，全球約2億1400萬名、相當於1/7兒童錯失3/4的實體課程。

巴拿馬等國家關閉學校的理由是防止疫情擴散，特別是某些地區沒有充足水源供洗手、要普遍施打疫苗也還要很久。

但是UNICEF指出，研究顯示學校並非重要的病毒傳染媒介，因此堅持學校必須開放，不單單是為了學習知識，也是為了孩子的身心健康。

UNICEF拉丁美洲專家柯斯陀（Ruth Custode）告訴法新社：「他們讓餐廳、購物中心、賭場、電影院重新開門營業，卻不重開校園復課，這說不過去。」

學校關閉受衝擊最甚的是身心障礙、移民、偏鄉以及貧困家庭的兒童。柯斯陀說：「疫情加劇不平等。」

根據UNICEF，全球恐將有多達300萬名兒童因落後太多而可能永遠不會回到學校。學校關閉的時間愈長，就有愈多孩童中輟。

在巴拿馬市，5歲的拉費爾（Rafael）從電腦螢幕學習字母和數字。但他的母親亞瑞莎（Ana Maria Areiza）卻相當憂心他缺乏社交活動。

她說：「我很懷念他以前放學會告訴我學校發生什麼事。如今他只能對著電腦看他的同學，甚至已經不太認得他們了。他沒有學校生活跟我分享了。」

►年銷量超過420萬瓶，特價488

ET快訊
她下體留精離奇絞死！遭帥男「開直播虐打」影片曝　發出地獄慘叫
KIMIKO遭詐騙8位數　離職員工揭「關鍵證據」
她遭性侵崩潰　監委兒自稱「隨性基督徒」：交往14天就上床
網瘋傳「萬盒鳳梨酥」被陸棄單！　微熱山丘回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／美股道瓊跳漲320點…刷新歷史紀錄　那指再漲1.2％

1億6800萬孩童因疫情「一整年沒上學」　數百萬人恐永遠中輟

玩健身環瘦30公斤！「蘋果圓肚妹」瘦出11字腹肌　驚人對比照曝光

中南半島「火點」衛星照曝光…緬甸密密麻麻！　網驚：台灣剉咧等

曾帶江宏傑去吃…福原愛最愛　家鄉79歲麵館老爺爺說話了！

18歲少女慶祝完生日隔4天　買了人生第一張彩券爽中70萬大獎

「狂養140隻兔子」省除草費！寺廟被塞爆反成災難　當局下令逼改善

尼加拉瓜最高火山爆發　灰雲狂噴30分鐘！籠罩全市能見度低

脖子刺QR Code求關注！超狂男網紅「耍帥1個月」後悲劇了

抗疫神隊友！秒算44.2萬兆　全球最快超級電腦正式啟動

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

遭爆同居「美女發言人顏若芳」已婚立委王定宇：只是分租房間

男子騎車70公里為「載癌妻看病」　警攔查竟是通緝犯！結局神展開

腦袋當機！正妹高空彈跳初體驗 她腿軟哭腔交代媽：遺產拿去用

很會炒！「216種炒飯」菜單掀討論 全品項破400↑...網驚：像看榜單

邊緣柴犬進汪群坐好「想交朋友」　遭無視無辜臉求救：我好尷尬QQ

快訊／美股道瓊跳漲320點…刷新歷史紀錄　那指再漲1.2％

1億6800萬孩童因疫情「一整年沒上學」　數百萬人恐永遠中輟

玩健身環瘦30公斤！「蘋果圓肚妹」瘦出11字腹肌　驚人對比照曝光

中南半島「火點」衛星照曝光…緬甸密密麻麻！　網驚：台灣剉咧等

曾帶江宏傑去吃…福原愛最愛　家鄉79歲麵館老爺爺說話了！

18歲少女慶祝完生日隔4天　買了人生第一張彩券爽中70萬大獎

「狂養140隻兔子」省除草費！寺廟被塞爆反成災難　當局下令逼改善

尼加拉瓜最高火山爆發　灰雲狂噴30分鐘！籠罩全市能見度低

脖子刺QR Code求關注！超狂男網紅「耍帥1個月」後悲劇了

抗疫神隊友！秒算44.2萬兆　全球最快超級電腦正式啟動

猛飆大三元領3連勝　台銀艾爾文：單場8失誤無法接受

屏東男喝飲料…4.5cm小鮑魚「滑入喉嚨」噎死　親友目睹崩潰

快訊／美股道瓊跳漲320點…刷新歷史紀錄　那指再漲1.2％

陪吳奇隆回台爆脫粉潮…劉詩詩慶生首發聲！仙俠劇女神來留言

休息2個月！屏東最美麵店3／10恢復營業　網：終於等到了

英國海軍將常駐北極圈　避免融冰新航線被「一、兩國控制」

萬年好友3天變老公！女星首曝閃嫁內幕　「喝酒出事」2家爸媽傻眼

KIMIKO遭詐騙8位數！　離職員工「關鍵證據」揭公司10年假帳

5年變1年！種大麻非為販毒、情節輕者　政院修法減刑

鍾漢良「貼臉殺」床上撩妻！網入坑《錦心似玉》求體面

國際熱門新聞

差點上錯床！雙胞胎4人婚後同住「竟認錯老婆」

緬甸修女跪求放過　警下秒射殺示威者

看完哈利專訪…父親查爾斯王儲「陷入絕望」

中南半島火點曝光　緬甸密密麻麻

福原愛家鄉老爺爺說話了！

亞契本來就不是王子！王室規則曝

哈利：若非梅根　將永不離開王室

法國教師遭斬首案真相大逆轉　13歲少女：翹課心虛撒謊

梅根曝曾想尋死！被狂酸「可以得奧斯卡了」

女王怒了！哈利梅根恐丟公爵夫婦頭銜

她離奇絞死！遭帥男虐打影片曝「竟地獄慘叫」

幽靈船飄浮空中　氣象專家解答了

即／哈利梅根控訴　白金漢宮回應了

日女主播吃台灣鳳梨　日網暴動嗨喊支持

更多熱門

相關新聞

日瑞輝疫苗嚴重過敏已17例　全是女性

日瑞輝疫苗嚴重過敏已17例　全是女性

日本開始針對新冠肺炎施打輝瑞疫苗， 至今累積17人出重過現嚴敏反應，比例大大高於歐美，患者均為20到50多歲女性，症狀包括蕁麻疹、喉嚨不適、呼吸困難、手腳發麻等。目前17例患者服用藥物後，過敏現象皆有改善，厚生勞動省將在12日開會討論此事和後續走向。

快訊／新增1例境外移入為菲律賓移工

快訊／新增1例境外移入為菲律賓移工

疫苗有望下周三開打！陳時中說明

疫苗有望下周三開打！陳時中說明

旅遊泡泡「最安全採檢＋隔離天數」曝光！

旅遊泡泡「最安全採檢＋隔離天數」曝光！

當首發團玩帛琉？林佳龍為難回應

當首發團玩帛琉？林佳龍為難回應

關鍵字：

新冠病毒新冠肺炎COVID-19世界疫情

讀者迴響

熱門新聞

快訊／加油站驚傳「廁所上吊」！員工打掃見屍嚇傻

福原愛發聲明「1動作」爆切割江宏傑！

國中妹情傷4F墜下！「頸下全癱」拒食2個月　媽崩潰：不要救了

祖先被滅村　日月潭「200年遺跡」乾旱現身

網紅泡泡龍拍片累倒猝死！萬人痛悼

台版神鬼交鋒　18歲渣男扮醫榨乾甜美護理師

凱特看完梅根專訪「很沮喪」

快訊／莊凌芸「我一直被冷凍」公司回應了

他贈弟802萬「照顧餘生」　就醫遭丟包還截肢

侯佩岑母遭正宮抓包過程曝光！名嘴爆2女開戰

71歲老翁精力太強！　小31歲人妻「3年生2胎」

愷樂自囚1年近況　對羅志祥有心結

史上最爽訂單！外送員拿到商品3倍費用

1天放屁20次有問題！27歲OL一查癌末

中壢深夜送肉粽！緊急貼公告

更多

最夯影音

更多
豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架

豬豬鬥爭！兇猛2豬跳欄隔空互咬 飼主崩潰急攔阻怒吼：不要打架
郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

郭采潔撕「顧里」標籤..宣布分手　常被說「怪腔怪調」：有拼音老師教我普通話

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

新竹情侶訂餐「不接外送員電話」　怒嗆快找錢！PO文討拍被罵翻

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

砂石車無視路障「逆向穿越」硬過　騎士路口等紅燈嚇壞！網驚：太扯

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

懷孕9周「寶寶沒長腳」心痛引產　2個月後吳鳳夫妻驚：二寶回來了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面